Мнозинството прие на първо четене новия Закон за водоснабдяването и канализацията

Със 118 гласа „За“ (61 от ГЕРБ-СДС, 23 от ДПС-Ново начало, 17 от „БСП-Обединена левица“, 15 от „Има такъв народ“, 1 от МЕЧ и един, нечленуващ в парламентарната група) депутатите приеха на първо четене проекта на Закона за водоснабдяването и канализацията, внесен от Министерския съвет.

„Против“ бяха 74 народни представители (19 от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, 30 от „Възраждане“, 9 от „Алианс за права и свободи“, 9 от МЕЧ и 7 от „Величие“).

„Въздържал се“ гласуваха шестима депутати (петима от ПП-ДБ и един от АПС).

Депутатите приеха и срокът между първо и второ четене да е максимално възможният – 28 дни.

Целта на новия закон, включващ законопроекти от 2020 г. и от 2022 г., е да събере на едно място цялата уредба, регламентираща дейностите в отраслите водоснабдяване и канализация, като освен това предложи и подобрение на настоящата нормативна база.

Той има амбициите и да отговаря на изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост, а по-конкретно:

– да се въведе отделяне на регулирането на ВиК услугите в самостоятелен субект;

– да се въведе нова структура на цените на ВиК услугите, базирана на гарантиране на минималните разходи за ползване на системите и потребените услуги;

– да се регламентира ролята на „Българския ВиК холдинг”;

– да се прецизират ролите и функциите на заинтересованите страни;

– да се създадат предпоставки за консолидация при стопанисването, експлоатация на ВиК системите и предоставянето на ВиК услугите.

В новия Закон за водоснабдяването и канализацията ще се уточнят механизмите за определяне на тарифите от типа „такса водомер“ и ще бъде гарантирано както разходно ориентирано ценообразуване, така и финансовата устойчивост на операторите.

Законопроектът залага на въвеждане на еднакви условия за цялата държава по отношение на критериите за качество и ефективност на услугите, които трябва да бъдат изпълнени от ВиК операторите.

Освен това законът предвижда да се разпишат ролите и отговорностите на независимия регулатор, който ще наблюдава качеството на водоснабдителните и канализационните услуги. В него са въведени и изисквания на европейски директиви в областта на питейните и отпадъчните води.

С преходните и заключителните разпоредби са предложени промени в Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, включително съществени промени в Закона за водите, в Закона за устройството на територията, в Закона за общинската собственост, в Закона за управление на етажната собственост, в Закона за горите и в Закона за енергетиката.

Основната критика срещу законопроекта, която бе повторена неколкократно и от „Възраждане“, и от ПП-ДБ, бе срещу консолидацията и централизацията на ВиК операторите. Бе изразено желание и да се предостави възможност на една обособена територия да оперират няколко ВиК дружества.

Мартин Димитров от ПП-ДБ обяви, че законопроектът е силно проблемен, защото въвежда „такса водомер“, което означава, че всеки месец хората, които имат вили или къщи на село, независимо дали живеят в тях и ползват услугата, ще трябва да плащат. Той постави въпроса и дали има човек от ГЕРБ, който знае колко точно ще е размерът на бъдещата такса.