Управляващата коалиция ще търси пари за ръст на заплатите на всички в здравеопазването, стана ясно на здравна комисия

Разчетите на Министерството на здравеопазването за това колко пари ще са необходими за увеличението на заплатите на младите лекари и професионалистите по здравни грижи изненадаха депутатите от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ и „Възраждане“ по време на заседанието на парламентарната здравна комисия.

Васил Пандов от ПП-ДБ обясни, че са направили модел, при който са взели предвид и допълнителните възнаграждения за стаж, нощен и извънреден труд – и така са стигнали до сумата от 250 млн. лева. В същото време от Министерството на здравеопазването обявяват, че ще им трябват 1.7 млрд. лева. Заради това и той, и колегата му от ПП-ДБ Александър Симидчиев поискаха от министър Силви Кирилов да им предостави разчетите, по които са направили сметките.

Председателят на здравната комисия Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС обясни, че близо два месеца се е обсъждало, че не е възможно в едно лечебно заведение възнагражденията да се увеличат само за една част от персонала, а да няма пари и за санитарите, и за шофьорите, и за химиците, и за физиците, и за инженерите, и за лаборантите и за всички останали.

„В едно лечебно заведение всички са важни, то е като велосипеда – не можем да кажем, че само предното или само задното колело е важно – всички са важни„, обясни Костадин Ангелов.

Той добави, че проблемът на законопроекта на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ е, че се отнася до младите лекари и до професионалистите по здравни грижи – т.е. около 15%-20% от всички категории, работещи в системата на здравеопазването сякаш останалите не съществуват.

„Бъдещето принадлежи на младите и настоящето – също, но и останалите категории трябва да бъдат допълнително разписани в Закона за бюджета на НЗОК и решението на управляващата коалиция е да се осигури необходимото финансиране, което да задоволи всички категории персонал, работещи в системата на българското здравеопазване, като същевременно не постави на риск съществуването на нито едно лебечно заведение„, обясни Костадин Ангелов.

Председателят на здравната комисия обърна внимание на „Възраждане“ и ПП-ДБ, че в двата си законопроекта те предлагат различен ръст на възнагражденията на младите лекари и на специалистите по здравни грижи, но ги увери, че в бъдещото решение на управляващата коалиция исканията им ще бъдат удовлетворени, като бъдат включени и останалите категории, работещи в здравната система.

В крайна сметка здравната комисия отхвърли Общия законопроект, изготвен от Комисията по здравеопазването, въз основа на приетите на първо гласуване законопроекти на „Възраждане“ (с вносители Цончо Ганев и група народни представители) на ПП-ДБ (с вносител Асен Василев и група народни представители) и на ГЕРБ-СДС, БСП-Обединена левица и ИТН (с вносители Костадин Ангелов, Иван Ибришимов и Андрей Чорбанов).