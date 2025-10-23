Германия спира емисии на 2 възпоменателни монети заради скока на цените на среброто

Министерството на финансите на Германия е спряло планираната продажба на две възпоменателни монети, след като цената на сребърното им съдържание надхвърли номиналната им стойност. Необичайната стъпка, която засяга емисиите на популярните сред колекционерите монети от 20 и 25 евро през следващите три месеца, показва мащаба на наблюдаваното през последните седмици рязко поскъпване на благородните метали. Макар че ръстът на сребърните котировки е по-слабо изразен от този на златните, сребристият благороден метал достигна нова историческа височина 54.30 щ. долара за тройунция и в момента е с 60% по-скъп, отколкото в началото на годината.

Първата жертва е монета, изобразяваща библейските „Трима мъдреци“, като част от коледна тематична серия монети от 25 евро, която стартира през 2021 година. Те са изработени от 22 грама чисто сребро, чиято текуща пазарна стойност е около 29 евро. Предишни издания са били продавани за цели 45.95 евро.

Монета от 20 евро, отбелязваща 125 години от създаването на въжената железница във Вупертал, планирана за януари, също ще бъде извадена от обращение. Тя е изработена от 16.6 грама чисто сребро и изобразява също и Туфи – слон, който скочи от окачен вагона през 1950 г., когато PR номер за цирк се обърка.

„В резултат на рязкото повишение на цената на среброто, физическата стойност на германските сребърни монети от 20 и 25 евро в момента значително надвишава съответните им номинали“, съобщи финансовото министерство.

От началото на годината досега ведомството е емитирало 10 възпоменателни монети, включително четири сребърни емисии от 20 евро. Въпреки плановете за продажба с надценка, „при тези обстоятелства пускането на нови монети от този вид не е възможно“, допълват от министерството. И заявяват, че се обмислят „варианти за емитиране на монетите на по-късна дата“, включително „с коригирани параметри“.

Най-силната икономика на Европа вероятно би приложила в този случай древно решение, използвано някога от римския император Нерон: да намали количеството сребро – мярка, която експертите наричат ​​обезценяване на монетите.

В 11.40 ч. българско време на 23 октомври среброто се търгуваше за 49.17 щ. долара за тройунция.