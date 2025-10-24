РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ДСБ иска отговор от Желязков за действията на кабинета за руския терен на язовир „Искър“

ДСБ иска отговор от Желязков за действията на кабинета за руския терен на язовир "Искър"

Лидерът на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Атанас Атанасов съобщи, че е отправил официален въпрос до премиера Росен Желязков относно това какви мерки ще предприеме правителството чрез областния управител на София за терена край язовир „Искър“, който се използва от Руската федерация.

Атанасов предупреди, че собствеността на Русия върху имот в санитарно-охранителната зона на язовира представлява риск за националната сигурност, особено след като Москва обяви България за неприятелска държава.

ДСБ с подписка за руския имот на язовир Искър

Той допълни, че руското посолство от години владее имот в чашката на язовира без законово основание. По думите му, проверка на софийската организация на ДСБ е показала, че няма нито един документ, който да оправдава това владение, а имотът се държи изцяло незаконно.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени