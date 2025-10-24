ДСБ иска отговор от Желязков за действията на кабинета за руския терен на язовир „Искър“

Лидерът на „Демократи за силна България“ (ДСБ) Атанас Атанасов съобщи, че е отправил официален въпрос до премиера Росен Желязков относно това какви мерки ще предприеме правителството чрез областния управител на София за терена край язовир „Искър“, който се използва от Руската федерация.

Атанасов предупреди, че собствеността на Русия върху имот в санитарно-охранителната зона на язовира представлява риск за националната сигурност, особено след като Москва обяви България за неприятелска държава.

Той допълни, че руското посолство от години владее имот в чашката на язовира без законово основание. По думите му, проверка на софийската организация на ДСБ е показала, че няма нито един документ, който да оправдава това владение, а имотът се държи изцяло незаконно.