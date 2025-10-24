РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ПП събра подписите за извънредно заседание на парламента за заплатите на лекарите и сестрите

По инициатива на „Продължаваме Промяната“ всички опозиционни парламентарни групи внесоха подписи за свикване на извънредно заседание на Народното събрание във вторник следващата седмица. Целта е да бъдат разгледани законопроектите, които уреждат минималните възнаграждения на лекарите, медицинските сестри и акушерките. От формацията съобщиха, че са събрани 57 подписа при нужни 48, което задължава председателя на парламента Наталия Киселова да насрочи заседанието.

От ПП обвиняват управляващата коалиция, че тази седмица е отхвърлила в здравната комисия всички законопроекти за възнагражденията на медиците, включително и собствения си проект, с аргумента, че повишенията ще бъдат предвидени в бюджетните закони. Според правителствените обещания заплатата на лекарите трябва да достигне 150% от средната за страната, а на сестрите и акушерките — 125%. В същото време Министерството на финансите е заявило писмено, че в проектобюджета за 2026 година няма предвидени средства за това увеличение, посочват от опозицията.

ПП настоява, че единствената гаранция за устойчиво решение е трайното вписване на тези възнаграждения в Закона за лечебните заведения, както е направено за други публични сектори като образованието, отбраната и МВР. Според формацията измененията трябва да се приемат преди крайния срок – 31 октомври, когато в парламента ще бъде внесен проектът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Междувременно, председателят на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС посочи, че повишенията на заплатите на младите лекари ще бъдат отразени директно в Закона за бюджета на НЗОК, а не чрез отделни законови промени.

