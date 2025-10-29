Китай „тихо“ стартира алтернатива на SWIFT

Китай стартира системата за трансгранични разплащания Renminbi Digital, която може да се превърне в алтернатива на SWIFT, заяви Борис Титов, съпредседател на Руско-китайския комитет за приятелство, мир и развитие.

Той каза, че системата позволява разплащания в цифрови юани, което е удобно за компании, които се стремят да заобиколят доларовата система.

Цифровият юан е токен, циркулиращ в държавната блокчейн мрежа на Китай и емитиран от Китайската народна банка.

Търговските банки и лицензирани оператори предоставят на клиентите достъп до тази валута, а международните шлюзове свързват инфраструктурата между участниците в системата.

Renminbi Digital в момента е с ограничен обхват,

но вече е достъпна в страните от АСЕАН, Близкия изток, Русия и няколко страни от ОНД.

Очаква се до 2025 г. системата ще обработва оборот, еквивалентен на над 90 милиарда долара. Според експерти, преходът на международните разплащания към цифрови валути на централните банки вече е започнал.

Дигитален юан е цифрова валута на централната банка, емитирана от централната банка на Китай – Народната банка на Китай.

Това е първата цифрова валута, емитирана от голяма икономика,

която е в процес на публично тестване от април 2021 година. Дигиталният RMB е законно платежно средство и има еквивалентна стойност на други форми на юани, известни още като китайски юан (CNY), като банкноти и монети.

Дигиталният юан е проектиран да се движи мигновено както при вътрешни, така и при международни транзакции. Целта му е да бъде по-евтин и по-бърз от съществуващите финансови транзакции. Технологията позволява транзакциите да се извършват между две офлайн устройства.

Дигиталният юан се разглежда от някои коментатори като форма на наблюдение и контрол от страна на китайското правителство върху потребителите и техните финансови транзакции.