Президентът отличи с почетния си знак шестима културни дейци – част от духовната мощ на България

В навечерието на 1 ноември, Денят на народните будители, президентът Румен Радев отличи с почетния си знак шестима културни дейци, които определи като част от духовната мощ на България.

„Имам привилегията от името на българското общество да изразя дълбока признателност и уважение към всички вас – хората, посветили живота си на родолюбиви и общественозначими каузи, отдадени на напредъка на България„, обърна се държавният глава към съвременните будители по време но церемонията в Гербовата зала на „Дондуков“ 2, на която ги удостои с Почетния знак на президента. На церемонията присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова.

По думите на Румен Радев дългогодишните усилия на отличените олицетворяват огромния потенциал на Родината и всичко, което нацията може да постигне, когато целта е да се изгражда модерна България и да се утвърждава нейния авторитет, отвъд пределите й.

Ето кои бяха отличените

Изявеният български художник Емил Стойчев бе удостоен с Почетния знак на президента по случай 90-тата си годишнина, както и за значимия му принос към българското изобразително изкуство и заслуги в развитието и утвърждаването на националната художествена култура.

Емил Стойчев е организатор на десетки самостоятелни изложби в България, Франция, Япония, САЩ, Германия, Белгия и други страни. Неговите картини са притежание на известни галерии и на публични и частни колекции в Европа, Америка и Азия. Творбите му са най-скъпо продаваните на български художник. През 2003 г. и 2010 г. художникът е удостоен съответно с орден „Стара планина“ – първа степен и орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие.

Държавният глава удостои с Почетния си знак и световноизвестния учен и културолог проф. Иван Маразов. Отличието му се връчва за активната му дейност в областта на изкуствознанието, културната история и тракологията, както и за утвърждаването на българската духовна идентичност.

Проф. Иван Маразов посвещава живота си на изследването на древната тракийска култура, митология и изкуство. Освен дългогодишен университетски преподавател, той е и бивш министър на културата. Член на Флорентинската академия „Медичи“ и първи носител на годишната награда за принос в изучаването на тракийската култура „Александър Фол“ от 2011 година.

С Почетния знак на президента бе отличен и изявеният филолог проф. Костадин Динчев. Той е удостоен с високата чест заради активната му научна, преподавателска и обществена дейност, както и по повод изключителните му заслуги за събирането, съхраняването, научното изследване и популяризиране на фолклора на Пиринския край.

Тази година проф. Костадин Динчев празнува 90-тата си годишнина. Той работи дълги години в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград като фолклорист и специалист по народознание и фолклор. Специален акцент в научните му занимания са теренните изследвания, както в България, така и сред българските диаспори в Украйна и Молдова.

Автор е на 14 книги и над 300 студии и статии. Присъден му е орден „Стара планина“ – втора степен за заслуги към българската култура. Проф. Динчев е почетен гражданин на Благоевград и почетен академик на Украинската академия на висшите училища.

Проф. Васил Проданов, изтъкнат български философ, изследовател и обществен интелектуалец, бе също отличен с Почетния знак на президента във връзка със забележителния му принос в развитието на съвременната философска мисъл, дългогодишната му научно-преподавателска дейност, както и за изключителните му заслуги към българската наука, философия и обществено развитие.

Проф. Проданов е бил директор на Института за философски науки и Института за философски изследвания към БАН. Автор на над 20 книги и стотици научни публикации, публикувани в България, САЩ, Русия, Германия, Франция, Испания, Холандия и Полша. Председател е на Българската футурологична асоциация и член на Националната комисия по биоетика.

С Почетния знак на президента бе удостоен и Атанас Стоев, който тази година празнува 80-тата си годишнина. Той е отличен заради приноса си към съхраняването и популяризирането на българската народна музика.

Атанас Стоев е основател и ръководител на оркестър „Канарите“, дългогодишен музикант, акордеонист, композитор, текстописец и певец. Носител е на Първа награда от световния конкурс „Златен клавиш“ – 2020 година. През 2025 г- издава автобиографична книга.

С Почетния знак на президента бе отличена и проф. Бинка Добрева, която има значим принос като вокален педагог и преподавател, както изключителни заслуги към популяризирането и съхраняването на българското фолклорно изкуство.

Проф. Добрева е известна българска народна певица, вокален педагог и преподавател. През 1990 г. става част от световноизвестния хор „Мистерията на българските гласове“. Бинка Добрева провежда ежегодно майсторски класове и председателства жури в национални и международни фолклорни конкурси и фестивали. Пяла е на пет континента. Нейни записи са включени в Златния фонд на БНР и БНТ.