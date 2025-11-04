Медия „Банкеръ“ и Стопанският факултет на СУ събират индустрията на CAT Risk & Reinsurance Sofia Summit 2025

На 13 ноември 2025 г. Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в партньорство с Медия „Банкеръ“, организира форум „Катастрофични рискове и презастраховане: Софийски форум 2025“ (CAT Risk & Reinsurance Sofia Summit 2025).
Събитието ще се състои в зала 420 на Стопанския факултет и ще събере водещи презастрахователи, застрахователи, регулатори, представители на публичния сектор, академични среди и практици, за да обсъдят тенденции и решения в управлението на катастрофични рискове и презастраховането.
Ключови акценти във форума:
- CAT моделиране, данни и аналитика (вкл. AI/ML)
- Капацитет и капитал: презастраховане, ILS и капиталови пазари
- Регулаторна рамка и устойчивост (Solvency II, ORSA, стрес тестове)
- Климатични и геофизични рискове: сценарии и адаптация
- Публично–частни партньорства и устойчива инфраструктура
- Практически казуси от региона и международни добри практики.
Потвърдени лектори и теми:
- Vladimir Stejskal, PhD, Head of CEE Analytics Uncertainty related to the earthquake risk modelling, Aon Reinsurance Solutions;
- Karel Vojak, M.Sc., Catastrophe Analyst; член на Техническата експертна мрежа на EIOPA по катастрофични рискове, Aon Reinsurance Solutions Impacts of Natural Catastrophes in a Changing World and Lessons Learned from EIOPA’s Recalibration of the Standard Formula;
- Лауренциу Шербан, Daria Broker Румънският модел;
- Ник Кутцураис, NGN Autoprotect Гръцкият модел;
- Представители на българския застрахователен пазар
Работни езици:
български и английски.
Регистрирай се тук
(моля, регистрирайте се до 11.11.2025 г.).
Контакт за програма и партньорства: доц. д-р Радостин Вазов, [email protected], +359 886 838 464.
Място: София, 1113, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 3, Стопански факултет, зала 420.