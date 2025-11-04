РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Медия „Банкеръ“ и Стопанският факултет на СУ събират индустрията на CAT Risk & Reinsurance Sofia Summit 2025

CAT Risk

На 13 ноември 2025 г. Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в партньорство с Медия „Банкеръ“, организира форум „Катастрофични рискове и презастраховане: Софийски форум 2025“ (CAT Risk & Reinsurance Sofia Summit 2025).

Събитието ще се състои в зала 420 на Стопанския факултет и ще събере водещи презастрахователи, застрахователи, регулатори, представители на публичния сектор, академични среди и практици, за да обсъдят тенденции и решения в управлението на катастрофични рискове и презастраховането.

Ключови акценти във форума:

  • CAT моделиране, данни и аналитика (вкл. AI/ML)
  • Капацитет и капитал: презастраховане, ILS и капиталови пазари
  • Регулаторна рамка и устойчивост (Solvency II, ORSA, стрес тестове)
  • Климатични и геофизични рискове: сценарии и адаптация
  • Публично–частни партньорства и устойчива инфраструктура
  • Практически казуси от региона и международни добри практики.

Потвърдени лектори и теми:

  • Vladimir Stejskal, PhD, Head of CEE Analytics Uncertainty related to the earthquake risk modelling, Aon Reinsurance Solutions;
  • Karel Vojak, M.Sc., Catastrophe Analyst; член на Техническата експертна мрежа на EIOPA по катастрофични рискове, Aon Reinsurance Solutions Impacts of Natural Catastrophes in a Changing World and Lessons Learned from EIOPA’s Recalibration of the Standard Formula;
  • Лауренциу Шербан, Daria Broker Румънският модел;
  • Ник Кутцураис, NGN Autoprotect Гръцкият модел;
  • Представители на българския застрахователен пазар

Работни езици:

български и английски.

Регистрирай се тук

(моля, регистрирайте се до 11.11.2025 г.).

Контакт за програма и партньорства: доц. д-р Радостин Вазов, [email protected], +359 886 838 464.

Място: София, 1113, бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 3, Стопански факултет, зала 420.

