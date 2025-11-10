Mercedes-Benz CLA най-накрая е с бензиново-електрическа версия

Защо автомобилните марки отлагат прехода към изключително електрически превозни средства? Миналата седмица излязоха две новини от различни компании, но по една и съща тема. И тя е изоставянето на плановете за незабавна електрификация на всички моторни превозни средства.

Има много причини за това. Електрическите превозни средства все още струват повече от своите аналози, задвижвани от двигатели с вътрешно горене, със сравними характеристики. Инфраструктурата за зареждане остава слабо развита, а в някои региони и дори държави тя практически не съществува. Зареждането, дори на „бързи“ станции, отнема значително повече време от зареждането с бензин или дизелово гориво… И така нататък.

Това, което някога беше очевидно за мнозина, най-накрая е осъзнато от автомобилните компании.

Тази пролет, третото поколение Mercedes-Benz CLA дебютира на пазара в световен мащаб. Автомобилът се предлагаше изключително с батерии. Шест месеца по-късно, базираната в Щутгарт компания най-накрая реши да пусне бензиново-електрическа версия: поръчки вече се приемат в Европа. Автомобилът е оборудван с 1,5-литров четирицилиндров двигател с турбокомпресор и нова осемстепенна трансмисия с двоен съединител, която включва електрически мотор с мощност 30 конски сили. В зависимост от конфигурацията, силовият агрегат произвежда общо 156, 184 или 211 к.с. Моделът ще се предлага както с предно задвижване, така и със задвижване на всички колела.

„Мерцедес-Бенц“ произвежда премиум автомобили, камиони, автобуси и други превозни средства и е част от немския концерн „Мерцедес-Бенц Груп“. Това е една от най-разпознаваемите автомобилни марки в света. Централата на Mercedes-Benz се намира в Щутгарт, провинция Баден-Вюртемберг.

Малко по-рано от Bentley – производителят и търговец на луксозни автомобили и SUV-ове, споделиха своите планове за бъдещето на марката. От централата в Крю, Англия, обявиха преразглеждане на своята стратегия Beyond100+, която очерта планове за електрификация на всички модели на Bentley.

Bentley вече е решила да произвежда хибридни Bentley поне до 2035 година.

Първоначално Bentley планираше да произвежда изключително автомобили, задвижвани от батерии, до 2030 година.

Британската компания обяви и добавянето на нови модели както с традиционни двигатели с вътрешно горене, така и с plug-in хибридни силови агрегати към своята гама. Според изявлението на Bentley, компанията възнамерява да предложи гъвкава гама от силови агрегати, за да отговори на нуждите на широк кръг клиенти на различни световни пазари, без да уточнява къде точно клиентите биха предпочели да купуват традиционни Bentley с бензинови двигатели.