РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Лекарят от ВМА, прегазил куче, няма да може да упражнява професията си докато тече разследването

Лекарят от ВМА, прегазил куче, няма да може да упражнява професията си докато тече разследването

Във връзка с инцидента в столичния квартал “Разсадника”, в който участва служител на лечебното заведение, Ви информираме, че ВМА като институция има компетентност да се произнесе относно професионалните качества на д-р Ненад Цоневски, не за личните му такива.

Това се посочва в позиция на лечебното заведение.

В тази връзка ВМА оказва пълно съдействие на компетентните органи, които са ангажирани с изясняването на случая – Служба “Военна полиция”, Военна прокуратура, Районна прокуратура-София, Трето Районно управление, Инспекторат към Министерство на отбраната, уточняват от ВМА.

Д-р Ненад Цоневски няма да упражнява служебна дейност до приключване на всички действия, се уточнява в позицията на болницата.

ВМА не толерира проявите на агресия и призивите за насилие, независимо към кого са насочени.

Прокуратурата вече образува досъдебно производство по случая с прегазеното куче Мая. Рано тази сутрин жители на квартала и активисти за защита на животните се събраха на мястото на инцидента с настояване за справедливо наказание. Разследването по случая продължава под надзора на Софийската районна прокуратура.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще бъде ли увеличен данъкът върху дивидента от 5 на 10 процента?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени