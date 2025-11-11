Лекарят от ВМА, прегазил куче, няма да може да упражнява професията си докато тече разследването

Във връзка с инцидента в столичния квартал “Разсадника”, в който участва служител на лечебното заведение, Ви информираме, че ВМА като институция има компетентност да се произнесе относно професионалните качества на д-р Ненад Цоневски, не за личните му такива.

Това се посочва в позиция на лечебното заведение.

В тази връзка ВМА оказва пълно съдействие на компетентните органи, които са ангажирани с изясняването на случая – Служба “Военна полиция”, Военна прокуратура, Районна прокуратура-София, Трето Районно управление, Инспекторат към Министерство на отбраната, уточняват от ВМА.

Д-р Ненад Цоневски няма да упражнява служебна дейност до приключване на всички действия, се уточнява в позицията на болницата.

ВМА не толерира проявите на агресия и призивите за насилие, независимо към кого са насочени.

Прокуратурата вече образува досъдебно производство по случая с прегазеното куче Мая. Рано тази сутрин жители на квартала и активисти за защита на животните се събраха на мястото на инцидента с настояване за справедливо наказание. Разследването по случая продължава под надзора на Софийската районна прокуратура.