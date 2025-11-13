Магистратите ще получат за Коледа до една основна заплата плюс възнаграждение за ранг

До една основна заплата плюс възнаграждението за ранг ще получат магистратите и служителите като коледна премия тази година. Днес Висшият съдебен съвет (ВСС) даде съгласие административните ръководители на съдилищата и прокуратурите да ги раздадат, съобщава „Лекс“.

Парите за допълнителни трудови възнаграждения се осигуряват от неразпределения резерв в бюджета на съдебната власт.

В тази връзка днес ВСС одобри извършването на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области и политики, както и намали средствата по различни параграфи в бюджета и увеличи този за заплати със 7 046 866 лева.

В отговор на въпрос на Олга Керелска председателят на бюджетната комисия на ВСС Стефан Петров обясни, че тези промени се правят, за да може да бъдат осигурени пари за допълнителните трудови възнаграждения.

„Изстискваме от всякъде, където са останали свободни средства, за да може да изплатим по една основна заплата плюс ранг на магистратите и служителите“, обясни Стефан Петров.

Наред с това ВСС възложи на бюджетната комисия да определи размера на коледните премии за председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, на главния прокурор, членовете на съвета, главния инспектор и инспекторите от ИВСС, директора на Националния институт на правосъдието и главния секретар на ВСС.

В тази връзка Керелска предложи, след като бюджетната комисия определи какъв ще е размерът на премиите за членовете на съвета, той да бъде внесен за разглеждане на заседание на Пленума на ВСС. Тя напомни за свое предложение за допълване на правилата за бонусите, което не беше подкрепено – премиите за членовете на съвета да не надвишават размера, определен за магистратите, имайки предвид броя на заплатите.

Огнян Дамянов обясни, че това е нямало как да стане, защото самите магистрати не получават еднакъв размер, тъй като той се съобразява с отработените дни и индивидуалния принос. Той допълни, че няма притеснения какво ДМС ще получи и заяви, че ще огласи колко е на заседание на Пленума на ВСС. „Но е редно всички членове на ВСС да бъдат поставени в еднакви условия – за ползването на помещения, на автомибили, знаете какво имам предвид. Като ще бъде така, да бъде честно, защото твърдя, че сега членовете на ВСС не са поставени при равни условия„, заяви Дамянов.

Олга Керелеска припомни, че всички знаят каква дискусия се е разразила в публичното пространство в последните седмици. „Излиза, че ние се притесняваме тези неща да излязат в публичното пространство, това не е правилният подход. Нека е ясно и обосновано и да има дискусия по тези въпроси„, каза тя.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев уточни, че предложението на бюджетната комисия е да бъде дадена до една основна заплата, което решение важало не само за магистратите и служителите, но и за членовете на съвета. „Няма разминаване. Членовете на съвета получават една и съща основна заплата до стотинка. Няма разлика„, изтъкна Магдалинчев.

Предложението на Керелска на следващото заседание на Пленума да бъдат обявени премиите за кадровиците беше подкрепено от нея, Атанаска Дишева и от председателя на ВКС Галина Захарова. Останалите присъстващи десетима членове на съвета гласуваха „против“.