„Да, България“ призова ГЕРБ да изпълни обещанието си и да подкрепи оставката на Антон Славчев

ГЕРБ да изпълни обещанието, което Борисов даде и депутатите от партията да подкрепят оставката на председателя на антикорупционната комисия Антон Славчев. За това призоваха съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов в кулоарите на парламента.

„Той е човек, който мачка опозиция, мачка и кметовете по места и злоупотребява с всички процесуално закони, затова и искаме оставката му„, обясни Божанов.

Парламентарната група на „Продължаваме промяната-Демократична България“ от месеци настоява за оставката на Славчев. „С оглед това, което Комисията за противодействие на корупцията отказа да направи по делото във Варна и в София, ние събрахме подписи за оставката на председателя ѝ Антон Славчев. Този човек не може да води безпристрастно комисията„, обяви на 10 октомври лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в компанията на коалиционните си партньори от „Демократи за силна България“ и „Да, България“. Те оставиха папката върху рояла в мраморната зала на парламента в очакване на подкрепа от останалите формации в Народното събрание. Коалицията очакваше подкрепа по-конкретно от ГЕРБ, тъй като по-рано Борисов се бе обявил „за“ оставката на цялата комисия.

На 30 октомври, от трибуната в пленарната зала, Ивайло Мирчев припомни за „мъжката дума“ на Борисов, че ще подкрепи искането. „Нося папката, идвам да подпишем“, каза тогава съпредседателят на „Да, България“ и се отправи към мястото на лидера на ГЕРБ, който незабавно се подписа. Впоследствие папката беше предоставена на ГЕРБ с надеждата и други народни представители да се присъединят, но това така и не се случи, а папката се е озова отново на рояла.

*Очаквайте подробности