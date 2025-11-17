Коледни добавки за пенсионерите ще има при възможност, заяви Росен Желязков

Евентуалното плащане на коледна добавка към пенсиите ще зависи от изпълнението на бюджета, заяви премиерът Росен Желязков.

Така той отговори на журналистически въпрос след участието си в церемония по проекта „Лекарите, на които вярваме“ за 2025 г. в София.

На репортерски въпрос ще дадете ли коледни добавки за пенсионерите тази година, министър-председателят отговори: „Ако имам възможност, да“.

Попитан oткъде ще дойдат парите за коледни добавки и кога ще стане ясно дали ще има, Желязков добави: „С изпълнението на бюджета.“

Преди два дни заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева каза в телевизионно интервю, че коледни добавки за пенсионерите тази година не са планирани и възможностите на бюджета в това отношение са силно ограничени.