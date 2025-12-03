За осъществената дигитална трансформация наградата „Банкер на годината“ получи главният оперативен директор на Ти Би Ай банк Николай Спасов

За осъществената дигитална трансформация, довела до впечатляваща ефективност, наградата „Банкер на годината“ получи главният оперативен директор на Ти Би Ай банк Николай Спасов.

Наградата връчи главният изпълнителен директор на „Виваком България“ Асен Великов заявявайки:

„Уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми дами и господа, за мен е чест да връча наградата в категорията „Дигитална трансформация“, защото това е актуалната посока, в която всички ние се движим и в която „Виваком“ активно предлага решения на своите клиенти, така че да работим по-добре и по-ефективно.

Получавайки приза, Николай Спасов каза:

„Уважаеми организатори, скъпи колеги, днес аз се явявам „фронтенд“-ът, ако трябва да използвам технически терминология на тази награда, тъй като тя е благодарение на един невероятен екип от „Ти Би Ай Банк“, който съумява да използва технологията, за да направи живота на нашите клиенти по-лек и по-бърз. Много благодаря“.