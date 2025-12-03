РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

За осъществената дигитална трансформация наградата „Банкер на годината“ получи главният оперативен директор на Ти Би Ай банк Николай Спасов

За осъществената дигитална трансформация наградата „Банкер на годината“ получи главният оперативен директор на Ти Би Ай банк Николай Спасов

За осъществената дигитална трансформация, довела до впечатляваща ефективност, наградата „Банкер на годината“ получи главният оперативен директор на Ти Би Ай банк Николай Спасов.

img 7684

Наградата връчи главният изпълнителен директор на „Виваком България“ Асен Великов заявявайки:

Уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми дами и господа, за мен е чест да връча наградата в категорията „Дигитална трансформация“, защото това е актуалната посока, в която всички ние се движим и в която „Виваком“ активно предлага решения на своите клиенти, така че да работим по-добре и по-ефективно.

Получавайки приза, Николай Спасов каза:

Уважаеми организатори, скъпи колеги, днес аз се явявам „фронтенд“-ът, ако трябва да използвам технически терминология на тази награда, тъй като тя е благодарение на един невероятен екип от „Ти Би Ай Банк“, който съумява да използва технологията, за да направи живота на нашите клиенти по-лек и по-бърз. Много благодаря“.

Спонсори Банкер на годината 2025
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Одобрявате ли промените в паркирането в София, които ще влязат в сила от 5 януари 2026 година?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Порталът е изработен и поддръжан от 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.