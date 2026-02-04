РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Страните от Европейския съюз одобриха рамката за заем от 90 млрд. евро за Украйна

Страните от Европейския съюз (ЕС) одобриха рамката за заем от 90 млрд. евро за Украйна

Страните членки на Европейския съюз (ЕС) постигнаха съгласие по позицията си за правната рамка за отпускане на заем от 90 милиарда евро за Украйна за тази и следващата година.

Целта е бързо споразумение с Европейския парламент, така че първото плащане да бъде извършено в началото на второто тримесечие на тази година.

Заемът цели да подпомогне Украйна при покриването на спешните ѝ финансови нужди на фона на продължаващата руска агресия. Финансирането ще подкрепи общия бюджет на страната и нуждите ѝ в сферата на отбраната.

Средствата ще бъдат осигурени чрез заеми на ЕС от капиталовите пазари и ще бъдат гарантирани от бюджета на Съюза. Погасяването на заемите ще започне едва, след като Русия изплати репарации на Украйна. Финансирането ще допринесе и за укрепване на европейската и украинската отбранителна промишленост.

Решението е прието чрез процедурата за засилено сътрудничество с участието на 24 държави от Общността. От Съвета не съобщават кои страни са изключени. Но е известно, че става дума за Чехия, Словакия и Унгария.

По силата на рамката, 30 милиарда евро ще бъдат предоставени като макрофинансова помощ или чрез Механизма за Украйна. 60 милиарда ще бъдат насочени към инвестиции в отбранителни способности и закупуване на военно оборудване от украинската и европейската отбранителна индустрия.

Достъпът до средствата ще бъде обвързан със стратегия за финансиране, изготвена от Украйна и одобрена от Съвета след оценка на Европейската комисия. Помощта ще бъде предоставяна при строги условия, включително спазване на върховенството на закона и борбата с корупцията.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Запазихте ли си български левове с идеята, че те някога ще са с нумизматична стойност?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.