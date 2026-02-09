Футболист на ЦСКА беше арестуван заради шофиране в нетрезво състояние

Десният бек на ЦСКА Дейвид Пастор е бил арестуван заради шофиране в нетрезво състояние и причиняване на катастрофа. 25-годишният бразилец е бил задържан около 02.00 ч. след полунощ на булевард „Симеоновско шосе“ в София. Той не спрял на червен светофар и предизвикал леко пътно-транспортно произшествие с друг автомобил.

При проверка с дрегер е установено, че футболистът е шофирал с 2.32 промила алкохол. Пастор е задържан за 24 часа, а материалите по случая ще бъдат докладвани на прокуратурата.

От ЦСКА потвърдиха за случая и обявиха, че ще окажат пълно съдействие на компетентните органи. „ЦСКА категорично осъжда подобно поведение, което е недопустимо за футболист на най-успешния български клуб. Отговорността за спазване на закона и обществения ред са задължителни за всеки футболист, треньор или служител на клуба и сме убедени, че всички те трябва да са пример за съвестно и отговорно поведение в ролята си на публични личности. Клубът не толерира нарушаване на армейските ценности по никакъв повод и ще упражни своите права съгласно ясно установения вътрешен клубен правилник. Бихме искали да уверим спортната общественост, че ЦСКА вече предприема съответните мерки спрямо Дейвид Пастор“, се казва в изявление на ЦСКА.

Давид Пастор пристигна в клуба през лятото на 2025 г. от португалския „Фарензе“ за 800 000 евро, като до момента има 19 гола и 4 асистенции за ЦСКА във всички турнири. Глупавата му проява ще го извади от състава за важния 1/4-финален мач за Купата на България срещу „ЦСКА 1948“ утре.