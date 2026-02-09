РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Футболист на ЦСКА беше арестуван заради шофиране в нетрезво състояние

Десният бек на ЦСКА Дейвид Пастор е бил арестуван заради шофиране в нетрезво състояние и причиняване на катастрофа. 25-годишният бразилец е бил задържан около 02.00 ч. след полунощ на булевард „Симеоновско шосе“ в София. Той не спрял на червен светофар и предизвикал леко пътно-транспортно произшествие с друг автомобил.

При проверка с дрегер е установено, че футболистът е шофирал с 2.32 промила алкохол. Пастор е задържан за 24 часа, а материалите по случая ще бъдат докладвани на прокуратурата.

От ЦСКА потвърдиха за случая и обявиха, че ще окажат пълно съдействие на компетентните органи. „ЦСКА категорично осъжда подобно поведение, което е недопустимо за футболист на най-успешния български клуб. Отговорността за спазване на закона и обществения ред са задължителни за всеки футболист, треньор или служител на клуба и сме убедени, че всички те трябва да са пример за съвестно и отговорно поведение в ролята си на публични личности. Клубът не толерира нарушаване на армейските ценности по никакъв повод и ще упражни своите права съгласно ясно установения вътрешен клубен правилник. Бихме искали да уверим спортната общественост, че ЦСКА вече предприема съответните мерки спрямо Дейвид Пастор“, се казва в изявление на ЦСКА.

Давид Пастор пристигна в клуба през лятото на 2025 г. от португалския „Фарензе“ за 800 000 евро, като до момента има 19 гола и 4 асистенции за ЦСКА във всички турнири. Глупавата му проява ще го извади от състава за важния 1/4-финален мач за Купата на България срещу „ЦСКА 1948“ утре.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.