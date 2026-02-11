Президентът Илияна Йотова посочи Андрей Гюров за служебен премиер

Президентът Илияна Йотова посочи подуправителя на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров за служебен министър-председател. На 12 февруари, четвъртък, държавният глава ще приеме на „Дондуков“ 2 Гюров и ще му възложи да състави служебно правителство.

Името на Гюров бе това, което най-често се чуваше през тези десетина дни на консултации в президентството.

Избраният за поста ще има няколко дни, за да представи състав на служебен кабинет, а след това ще има президентски указ за назначаването му.

Паралелно с това се насрочва и предсрочният вот.

Кой е Андрей Гюров

Андрей Атанасов Гюров е български политик и финансист, роден на 31 декември 1975 г. в град Гоце Делчев. От юли 2023 г. е подуправител на Българската народна банка (БНБ) с ресор „Емисионно управление“ и член на Управителния съвет на централната банка.

От ноември 2021 до юли 2023 г. Гюров беше народен представител в 47-ото, 48-ото и 49-ото Народно събрание. В 47-ото Народно събрание е председател на парламентарната група на „Продължаваме промяната“ и член на Комисията по бюджет и финанси. В 48-ото Народно събрание ръководи парламентарната група и е член на Комисията по въпросите на Европейския съюз, а в 49-ото Народно събрание продължава работа в същата комисия.

Гюров е доктор по икономика от Виенския университет (2005) с дисертация за въвеждането на Базел II и влиянието му върху средно-големите банки. През 2010–2021 г. е преподавател и главен асистент във Факултета по бизнес администрация към Американския университет в България, като води дисциплини като корпоративни финанси, управление на риска и оценяване на компании. Преподавал е също в FH Wien University of Applied Sciences (Австрия) и магистърската програма на SDA Bocconi School of Management/АУБ.

В банковия сектор има опит като директор на отдел „Контрол на кредитния риск“ във Volksbank Group във Виена и кредитен анализатор в Harris Bank, Чикаго.

Андрей Гюров беше временно отстранен като подуправител на БНБ по решение на управителния съвет на банката, базирано на констатация на КПК за несъвместимост. КПК твърдеше, че веднага след избора си Гюров не е напуснал дружество с ограничена отговорност и не е поискал разрешение да участва в ръководството на две сдружения – твърдение, което по-късно се оказа невярно. Решението на КПК бе обявено за нищожно от Административния съд – София-град.

Отстраняването му от БНБ бе обжалвано пред Върховния административен съд, който сезира Съда на Европейския съюз с преюдициално запитване относно правомощията на антикорупционната комисия да преценява несъвместимостта на подуправители и условията за тяхното отстраняване. Това забави решението по делото, а особеното мнение на съдия Юлия Ковачева, която смята, че преюдициално запитване не е необходимо, още не е публикувано (от септември 2024 година).

Върховният административен съд отказа да спре временното изпълнение на решението на управителния съвет на БНБ за отстраняването на Андрей Гюров. Вероятно цялата процедура с участието на КПК и ВАС е била замислена, за да го извади от списъка с потенциални служебни премиери. Така от лятото на 2024 г. Гюров е с временно спрени правомощия, което показва проблемите в институциите в България. По закон ВАС трябва да се произнесе по жалбата в срок от 14 дни.

Все пак Гюров не е окончателно освободен като подуправител – това може да стане само от Народното събрание. Законът предвижда, че основанието за предсрочно освобождаване идва от решение на управителния съвет, което временно спира правомощията му. Това решение може да се обжалва пред ВАС в срок от 7 дни, а съдът трябва да се произнесе в 14-дневен срок. След като решението влезе в сила, то се изпраща на Народното събрание за окончателно освобождаване.

В този контекст Гюров остава подуправител на БНБ по договор, но е в неплатен отпуск и може да работи само като преподавател, заради наложените ограничения.