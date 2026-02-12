Целта ни е войната в Украйна да приключи и то така, че Русия повече да не се опитва да я нападне, заяви Рюте

Целта ни е войната в Украйна да приключи и то така, че Русия повече да не се опитва да я напада, заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция след края на заседанието на министрите на отбраната от алианса в Брюксел, предаде БТА.

Убедени сме, че САЩ могат да разчупят ледовете и го направиха, каза той по повод усилията на Вашингтон за постигане на край на сраженията. За сигурността на САЩ е жизненоважно НАТО да бъде силна, но и да има силно европейско присъствие в алианса. Затова увеличаваме разходите за отбрана, поясни Рюте.

По неговите думи на днешната среща е била отчетена видима промяна в мисленето. Има общо виждане, че е необходима по-силна европейска отбрана в НАТО, каза той. Съюзниците са единни в подкрепата за Украйна и в решимостта да защитят всяка педя от нашата земя, добави Рюте. Пред каквото и предизвикателство за нашата сигурност да бъдем изправени, ще го преодолеем, когато работим заедно, обобщи генералният секретар на пакта.