Терзиев съобщи, че е бил с децата си в хижа „Петрохан“ през юли

Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че е посещавал хижа „Петрохан“ през юли заедно с децата си, но никога не е забелязал нещо нередно. Повод за изявлението му бе случаят „Петрохан –Околчица“. „Ако бях видял нещо нередно, щях да сигнализирам“, подчерта той. И посочи, че познава жертвите от три-четири години и се е срещал с тях, но никога не е виждал някой от тях да носи оръжие.

Кметът припомни, че веднага след като е научил за трагедията, е излязъл с публична позиция, в която е заявил, че е сред дарителите на каузата за опазване на гората, зад която са стояли загиналите. „Ако съм имал каквито и да било съмнения, не бих дарил“, каза той, допълвайки, че през годините е подкрепял различни обществени каузи, без да ги афишира.

Терзиев отправи и критични въпроси към институциите: „Какво се е случило? Защо някои хора си посягат? Къде е министърът на вътрешните работи? Къде е главният секретар на МВР?“. По думите му, никой не се е свързал с него, за да го разпита във връзка с познанството му със загиналите.

Според него вместо институциите да внесат яснота и да успокоят обществото, се правят политически внушения в навечерието на избори.

В изявлението си той засегна и темата за управлението на общинските дружества. Градоначалникът отбеляза, че на последното заседание на Столичния общински съвет ключови доклади, включително свързани с „Топлофикация“, не са били включени в дневния ред. В същото време предложението за смяна на ръководството на „Столичен автотранспорт“ не е събрало необходимото мнозинство, въпреки че 28 съветници са гласували „за“.

Не са били дадени аргументи защо се правят опити за закупуване на 18-годишни автобуси на по-високи цени. Той изрази недоволство, че се искат допълнителни средства от бюджета, без да се предприемат реални реформи в общинските дружества.

Терзиев изтъкна, че ще продължи да настоява за смяна на ръководствата, започвайки със „Столичен автотранспорт“, както и за извършване на независим одит и цялостен анализ.

Общинският съветник Симеон Ставрев също коментира темата, като постави въпроса дали софиянци искат в града да се движат стари и замърсяващи автобуси. По думите му, ръководството на дружеството впоследствие е заявило, че се отказва от конкретната поръчка и ще търси други превозни средства, но остава въпросът за прозрачността и законосъобразността на действията.