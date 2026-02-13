РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Отложиха разпоредителното заседание по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Отложиха разпоредителното заседание по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Насроченото за 17 февруари, вторник, разпоредително заседание по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и още четирима души се отсрочва за следващия месец, съобщиха от пресслужбата на Окръжния съд в крайморския град.

Причината за това е постъпила молба от един от адвокатите на подсъдимите за отсрочване на съдебното заседание поради служебната му ангажираност пред Апелативния съд в София на същата дата.

След извършена справка, този факт бе установен и със свое разпореждане съдията-докладчик отсрочи разглеждането на делото за определената по-рано резервна дата – 24 март от 9:30 часа, за която всички страни са уведомени, уточниха от пресслужбата на съда.

Кметът на Варна бе задържан на 8 юли 2025 г. На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми, за общо 12 престъпления. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжния съд във Варна, а не от Софийския градски съд. На 21 ноември на случаен принцип бе изтеглено името на съдия Светла Даскалова, която поема делото срещу петимата. Името ѝ бе изтеглено от заместник-председателя на Окръжния съд и ръководител на Наказателното отделение Стоян Попов. Централизираната система за случайно разпределение на делата определи Даскалова сред имената на 16 нейни колеги.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Намаляването на изборните секции в страни извън ЕС ще повлияе ли сериозно на резултатите от изборите?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.