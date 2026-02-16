Подсъдимият по делото „Дебора“ осъди пловдивския Районен съд за бавно правосъдие

Подсъдимият по делото “Дебора” Георги Георгиев осъди пловдивския Районен съд за забавено правосъдие и ще получи сумата от 500 евро при предявени 13 000 евро. „Успяхме да осъдим държавата“, похвали се адвокатът на Георгиев – Валентин Димитров, цитиран от БТА.

Решението по исковата молба на Георгиев, който в момента е на свобода под парична гаранция от 10 000 лева, е от 9 февруари и е публикувано на интернет страницата на Окръжен съд – Стара Загора.

В исковата си молба Георгиев пише, че делото срещу него в Районния съд в Пловдив започва на 28 февруари 2024 година. На 23 януари2025 г. защитата му прави искане за отвод на съдебен заседател. В същия ден съдебният състав прави самоотвод по делото. Георгиев обръща внимание, че той е направен 11 месеца след започване на делото, след множество изслушвания на свидетели и вещи лица. Според обвиняемия по делото забавянето в съдебната фаза на наказателното производство при първото разглеждане на делото се дължи на неправомерни действия от страна на съда.

От своя страна Районният съд в Пловдив твърди, че Георгиев не е подал заявление за нарушено право на разглеждане и решаване на делото му в разумен срок до Министерството на правосъдието.

Пловдивските магистрати напомнят, че три пъти са променяли най-тежката мярка за неотклонение на Георгиев в по-лека, но въззивната инстанция е отменяла актовете. Районният съд в Пловдив смята, че едногодишният срок като продължителност на производството не е по-голям от обичайното.

Според Окръжния съд в Стара Загора обаче предявеният иск на Георгиев е частично основателен в частта, че срокът на делото е неразумен поради това, че след отвода на съдебния състав разглеждането на делото е започнало отначало.

От образуването на делото пред Районен съд – Пловдив до отвеждането на съдебния състав са изминали 11 месеца и 26 дни. През това време са проведени 11 съдебни заседания, а подсъдимият е търпял мярка за неотклонение “задържане под стража”.

Делото е сложно както от фактическа, така и от правна страна, пише още в решението на Окръжен съд – Стара Загор. В него се отбелязва и че продължителността на процеса не се дължи на сложността на делото, а на поведението на компетентния орган в съдебното производство.

Отчита се, че прекрачването на границите на разумността при разглеждането на делото неизбежно води до причиняване на неимуществени вреди на Георги Георгиев под формата на стрес, отчаяние, загуба на доверие в институциите, постоянно емоционално напрежение и несигурност.