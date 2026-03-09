Производителят на батерии CATL изпреварва BYD по пазарна стойност със 120 млрд. долара

Очаква се китайският производител на батерии CATL (Contemporary Amperex Technology) да отчете силни тримесечни резултати, което може още повече да увеличи преднината му по пазарна стойност пред производителя на електромобили BYD. Това показва, че двете компании започват да се развиват в различни посоки.

По данни на „Блумбърг“, CATL може да отчете около 32% ръст на продажбите през четвъртото тримесечие спрямо година по-рано. Основната причина са силните поръчки за системи за съхранение на енергия, които се използват в електропреносни проекти и в центрове за данни за изкуствен интелект.

За разлика от това, BYD вероятно ще отчете най-слабия си тримесечен резултат от пет години насам. Причината е засилената конкуренция на пазара на електромобили и по-слабото потребление в Китай.

До средата на 2025 г. двете компании имаха почти еднаква пазарна стойност и инвеститорите ги разглеждаха като равностойни лидери в китайската индустрия за батерии и електромобили. След това обаче интересът на инвеститорите започна да се насочва повече към производителите на батерии, докато перспективите пред компаниите за електромобили се влошиха.

В момента пазарната стойност на CATL е около 1.6 трилиона юана (232 млрд. долара) – приблизително 120 млрд. долара повече от тази на BYD.

Според Гари Тан от Allspring Global Investments, инвеститорите все повече предпочитат компании, които са силно фокусирани върху батерии и системи за съхранение на енергия – сектор, който расте бързо. Допълнителен плюс за CATL може да бъде и планът на компанията да предлага цялостни системи за съхранение на енергия, което може да увеличи печалбите ѝ.