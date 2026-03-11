Обвинения за банда наркопласьори в Пловдив

Деветима участници в престъпна схема, свързана с незаконно разпространение на високорискови вещества в Пловдив и областта и на територията на столицата, са задържани в петък. Спецакцията под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив е реализирана след детайлен анализ на събраните доказателства по водено досъдебно производство в отдел „Криминална полиция“ към областната дирекция на МВР.

Разследването е проведено в тясна координация и сътрудничество със служители на главните дирекции „Борба с организираната престъпност“ и „Национална полиция“. При осъществените множество процесуално-следствени действия, към материалите по делото са приобщени иззетите около 4,5 килограма марихуана, 275 грама кокаин, електронни везни, парични суми и мобилни телефони. Арестуваните със заповеди по ЗМВР са на възраст между 21 и 44 години, като сред тях има и жена. С постановление на наблюдаващия окръжен прокурор петима от извършителите са привлечени като обвиняеми.