Протест пред МВР с искане за оставката на директора на полицията в Пловдив

Протест с искане на оставката на назначения за директор на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов се провежда пред сградата на вътрешното министерство в столицата.

Жители на Цалапица и техни близки настояват Костадинов да не бъде оставен на поста заради пропуски в разследването на убийството на Димитър Малинов през 2023 година.

Вътрешният министър Емил Дечев прие част от протестиращите на разговор.

„Не бяхме чути преди няколко дни, когато направихме протест в Пловдив на Околовръстното шосе. Обидена, ядосана. Прочетох го в социалните медии. Човекът, който се обади на работодателя на Бизюрев, да предупреди, че Рангел е издирван в България за убийство. Така ли действат МВР. Такива хора ли трябват в системата“, заяви Атанаска Бакалова, майка на убития в Цалапица Димитър Малинов.

Част от протестиращите настояваха и за по-бърза работа при разследванията на подобни тежки инциденти, както и за „прекратяване на гаврата с хората в съдебните процеси“.