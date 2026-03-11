Кабинетът прие да бъдат отпуснати два вида великденски надбавки към ниските пенсии. Над 1 600 000 възрастни хора ще получат допълнителна сума към пенсиите си за април по повод предстоящите великденски празници. За изплащането на надбавките правителството осигури 57 800 000 евро, които ще бъдат преведени по бюджета на държавното обществено осигуряване.

Размерът на допълнителната сума ще зависи от размера на пенсията. По 50 евро ще получат пенсионерите, чиято пенсия или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително – колкото е линията на бедност в страната за 2026 година.

По 20 евро ще получат пенсионерите, чиято пенсия или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е между 390,64 евро и 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата.

Предложението за отпускане на великденските добавки беше внесено от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите след обсъждане на всички възможни варианти за подпомагане.