Владислав Панев: Внасяме скъп ток, защото сме големи борци срещу вятърните електроцентрали (част 1)

През последните 7-8 години не сме инвестирали в една вятърна перка, за разлика от Гърция и Румъния, съпоставя Владислав Панев

Винаги съм смятал че енергетиката, както и останалите отрасли на икономиката, трябва да се развива на пазарен принцип. Командните решения за премахване на ядрената енергетика доведоха германската икономика до зависимост от руски газ и до положението на „болния човек на Европа“. Това нямаше как да не даде отражение върху цяла Европа, защото когато Германия кашля, Европа боледува.

Вследствие на това у нас два завода за авточасти – във Враца и в Пазарджик затвориха.

Според последни данни, в България индустриалното производство на годишна база спада за 35-ти от последните 37 месеца. Това е трагична тенденция.

През миналата година, без да има криза, българското правителство изтегли 18 млрд. лв. дълг. От началото на тази година са изтеглени нови 750 млн. евро. А неприетият бюджет за 2026 г. включваше още по-големи дългове, без тогава да съществуваше глобална криза.

239 депутати гласуваха тавана на тока, само аз бях против. И обясних, че когато има таван, няма стимули за инвестиции в нови енергийни мощности. В резултат тази година вече сме нетен вносител на електроенергия от Гърция и Румъния.

Добре е, че инвестираме ударно в батерии за съхранение на електричество. Трети в Европа сме, след Германия и Италия и то по номинален брой.

Горивата у нас са сравнително евтини, защото акцизът върху тях е най-ниският в ЕС.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ икономистът Владислав Панев, основател на клуб „Ускорение“ и бивш депутат от ПП-ДБ.

Още от интервюто:

Какви са причините днес отново да се сетим за „Костинбродската афера“?

Реабилитирана ли е напълно ядрената енергетика в ЕС?

Защо българското индустриално производство спада вече три години?

Какви са причините България от нетен износител да се превърне в нетен вносител на електричество?

Какво показва анализът на енергийния микс в България?

