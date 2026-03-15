Иран обвини САЩ, че „копират“ техните дронове, за да обвиняват после Техеран

Щабът на иранското военно командване „Хатам ал-Анбия“ обвини Съединените щати и Израел, че извършват атаки в региона на Близкия изток, използвайки дронове LUCAS, които са копие на тези, използвани от иранските сили. Според командването целта е ясна – после да обвинят Техеран за атаки срещу техни съседи, съобщи Middle East Eye.

Припомняме, че в края на 2025 г. стана известно, че САЩ са разработили копие на евтините ирански безпилотници-камикадзе „Шахед“, които пък имат за прототип западногерманско оръжие от 80-те години.

От иранското командване уточняват, че вече има примери за подобни действия и това са жестоките атаки срещу центрове в съседни и приятелски на Иран държави като Турция, Кувейт и Ирак.

Те добавят, че Иран „атакува само цели, центрове и интереси“ на Съединените щати и Израел и „ще поеме отговорност за всяко място, което атакува, като публикува официално съобщение“.

Междувременно ирански медии съобщиха, че при американско-израелски удар в Исфахан, нанесен срещу фабрика, са убити 15 души. Фабриката била за производство на отоплително и охладително оборудване. Иранското министерство на здравеопазването отчита, че до 15-ия ден от конфликта убитите иранци са най-малко 1444 души, ранените са над 18 500 души.

На 8 март при американско-израелски обстрел бяха нанесени щети на сградата на руското консулство в Исфахан, при който бяха ранени няколко души. Москва нарече удара „крещящо нарушение“ на международни конвенции.

От иранското министерство на културата обявиха в събота, че 56 музея и исторически обекта са били повредени, включително площад „Нагш-е Джахан“ и дворецът Голестан в Техеран, включен в списъка на ЮНЕСКО.

От ЮНЕСКО излязоха с изявление, че са „дълбоко обезпокоени“, отбелязвайки, че са засегнати четири от 29-те обекта на Иран, включени в Списъка на световното културно наследство.