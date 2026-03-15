Софийската районна прокуратура проверява случай на починала жена след естетична процедура

Софийската районна прокуратура проверява случай на починала млада жена след естетична процедура при лекар в Дупница, съобщи БНР, позовавайки се на информация от Областната дирекция на полицията в Кюстендил.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършен е обиск в частния кабинет на хирурга в Дупница, като се проверява дали има издадена медицинска документация за извършената интервенция.

Младата жена е починала, след като преди това й е бил поставен хиалурон с цел увеличаване обема на гърдите. Хиалуроновата киселина се използва широко в естетичната медицина, но най-вече за оформяне на устни, скули и изглаждане на бръчки.

Как пациентите да разберат кой специалист е лицензиран

Припомняме, че правоспособността за упражняване на медицина се придобива след регистрация в Българския лекарски съюз.

Всеки лекар трябва да бъде вписан в официалния регистър, където е посочена и неговата специалност.