Явор Божанков има номинации за листите, обяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев

Явор Божанков има номинации от наши местни организации – и от „Да, България“ и от ДСБ, което означава, че най-малкото тези номинации трябва да бъдат разгледани. Това обясни Ивайло Мирчев – съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ в ефира на БНР на въпрос дали Явор Божанков ще бъде в кандидат-депутатските листи на ПП-ДБ и дали принципно двете политически формации ще се явяват заедно на изборите. Припомняме, че още от началото на работа на 51-ото Народно събрание Божанков имаше разногласия с ръководството на „Продължаваме промяната“, които го бяха поканили да бъде техен кандидат на предните избори, след като бе изключен от парламентарната група на БСП заради това, че подкрепи предоставянето на военна помощ за Украйна. А причината за смразяването на отношенията в редиците на „Продължаваме промяната“ бе, че отказа да подкрепи Силви Кирилов от ИТН за председател на парламента.

Мирчев бе категоричен, че ПП-ДБ ще се явят в коалиция на изборите и че те имат огромен ангажимент пред хората, които свалиха правителството „Желязков“ с протестите.

Ние сме инструментът за реализацията на политиките, които те искат. Ние не сме организаторите на протестите – те не са дошли заради нас, а дойдоха защото видяха един престъпен модел на управление в България „Борисов – Пеевски“.

Всички осъзнаха как този модел краде и как лишава България от изключително големи ползи. Те търсят ясно представителство да се случват правилните неща и според мен последното нещо, което ги интересува, е как партиите си редят листите, коментира Мирчев. Той добави, че независимо че хората не се интересуват от реденето на листите, политическите сили трябва да направят така, че те да изглеждат не просто добре – а човек да има представителство.

Мирчев уточни, че когато политическите сили не представят добри листи и позволят на партийния егоизъм да надделее, продължението не е добро и хората го усещат.

Не трябва да има партийни квоти, защото в една коалиция, когато има партийни квоти и едната партия вземе първо, второ, трето и четвърто място, а на другата й е оставено – десето, то тя се принуждава на десето да постави някой по-силен политик, обясни Мирчев.

След това той говори затова, че Явор Божанков би бил само в полза, ако е в Народното събрание, защото е доста добър оратор.

„Политиката не просто да пишем закони и членове. Тя е да прокараш идеите, зад които заставаш и част от това са дебатите. Ако в парламента няма достатъчно добри оратори, е много трудно да убедиш обществото къде е несъстоятелността на тезата на мнозинството, което е решило, че ще гласува някоя глупост. И от тази гледна точка г-н Божанков е полезен„, обясни още Мирчев.

Той говори затова и че Божанков има лични битки – като продуктовите такси, които ощетяват бюджета със стотици милиони, като битката за тестовете за наркотици на шофьори.