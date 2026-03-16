„Битка след битка“ триумфира на наградите „Оскар“

Наградите „Оскар“ бяха връчени на бляскава церемония в „Долби Тиътър“ в Холивуд. Големият победител тази година стана филмът „Битка след битка“, който спечели шест отличия, включително наградата за най-добър филм.

Режисьорът Пол Томас Андерсън получи първия си „Оскар“ за режисура след общо 14 номинации през кариерата си. Филмът беше сред най-номинираните продукции тази година, като отстъпваше само на „Грешници“, който имаше рекордните 16 номинации.

Наградата за най-добра актриса беше присъдена на Джеси Бъкли за ролята ѝ във „Хамнет“, с което тя стана първата ирландска актриса, отличена с „Оскар“. В категорията за най-добър актьор отличието спечели Майкъл Б. Джордан за участието си в „Грешници“, изпреварвайки сред фаворитите Тимъти Шаламе за филма „Върховният Марти“.

Исторически успех постигна и Норвегия, която спечели първата си награда „Оскар“ в категорията за чуждоезичен филм с продукцията „Сантиментална стойност“.