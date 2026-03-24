Агенцията по вписванията отказа да заличи Стефка Костадинова като председател на БОК

Стефка Костадинова - председател на БОК

Агенцията по вписванията е отказала да заличи Стефка Костадинова като председател на Българския олимпийски комитет с решение от 23 март.

Костадинова обяви намерението си да напусне поста, след като прие да участва в парламентарните избори на 19 април като водач на листата на ДПС в Пловдив. В тази връзка чрез адвокат е подадено заявление за заличаването ѝ от регистъра. От Агенцията по вписванията обаче посочват, че към заявлението липсва задължителен протокол от заседание на управителния орган, в който да е определено кой ще поеме функциите на председател временно.

Освен това институцията подчертава, че при промяна в ръководството заявлението трябва да бъде подадено от новоизбрания представител, а не от действащия председател или негов пълномощник.

На подалия заявлението е било дадено указание да отстрани нередностите, но това не е било направено в срок, поради което е постановен отказ. Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок.

