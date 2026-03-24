Изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина

Днес, 24 март, изтича срокът за подаване на заявления за гласуване в чужбина. До края на деня, българите, живеещи в чужбина, могат да поискат със заявление откриването на изборни секции за предсрочните парламентарни избори на 19 април.

Заявленията може да се подават по електронен път през сайта на ЦИК до полунощ.

По закон секции извън страната се образуват в дипломатическите и консулските представителства на България. Има обаче и възможност за откриване на допълнителни пунктове на местата, където предварително са подадени не по-малко от 40 заявления за гласуване зад граница. Междувременно все още не са определени секциите в САЩ, Великобритания и Турция, където ще важи новото ограничение – до 20 места. Заради това служебния кабинет обмисля да се разкриват повече секции в дипломатическите служби, тъй като те са изключени от този брой.

