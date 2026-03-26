Марк Зукърбърг обявява новите съкращения в Meta като част от реорганизация

В сряда (25 март) технологичният гигант Meta започна да съкращава стотици служители, като това засегна дивизията ѝ за виртуална реалност Reality Labs и поне още четири други отдела. Съкращенията са част от по-широка реорганизация на компанията.

Представител на Meta обясни, че „екипите в Meta редовно се преструктурират или въвеждат промени, за да са в най-добрата позиция за постигане на целите си“ и добави, че компанията ще се опита да намери „други възможности за служителите, чиито позиции могат да бъдат засегнати“.

Засегнати ще бъдат и служители от отделите за набиране на персонал, продажби, глобални операции и екипите на Facebook за социални услуги. Според източника, съкращенията в различните дивизии не са свързани помежду си.

Повечето засегнати служители бяха уведомени в сряда, но някои ще научат новината през следващите седмици, в зависимост от местоположението им. Част от тях ще получат предложения за нови позиции, а други ще имат възможност да се преместят на друго работно място.

По-рано тази година главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг обяви, че Meta ще инвестира повече и ще се ориентира към по-голямо използване на изкуствения интелект.

В публикация във Facebook през януари, след обявяването на резултатите за четвъртото тримесечие и за цялата 2025 г., Зукърбърг каза: „Започваме да виждаме проекти, които преди са изисквали големи екипи, сега да се изпълняват от един много талантлив човек.“

В тримесечния си отчет компанията отбеляза, че очаква оперативните загуби на Reality Labs през 2026 г. да са сходни с нивата от 2025 година. През миналата година Meta отчете загуба от 6.02 милиарда долара при приходи от 955 милиона долара.

Компанията също прогнозира, че разходите за заплати и компенсации ще бъдат вторият по големина фактор за общите разходи, включително за „наемането на нови служители през 2026 г., особено за подкрепа на AI проекти.“

Към декември Meta е наела почти 79 000 служители, което е с 6% повече спрямо 2024 година.

Компанията, известна преди като Facebook, смени името си на Meta през 2021 г., за да отрази фокуса си върху виртуалната реалност и метавселената. Въпреки че продължава да инвестира в AI, Meta продължава да съкращава работни места в своята VR дивизия поне от началото на годината.