РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Марк Зукърбърг обявява новите съкращения в Meta като част от реорганизация

В сряда (25 март) технологичният гигант Meta започна да съкращава стотици служители, като това засегна дивизията ѝ за виртуална реалност Reality Labs и поне още четири други отдела. Съкращенията са част от по-широка реорганизация на компанията.

Представител на Meta обясни, че „екипите в Meta редовно се преструктурират или въвеждат промени, за да са в най-добрата позиция за постигане на целите си“ и добави, че компанията ще се опита да намери „други възможности за служителите, чиито позиции могат да бъдат засегнати“.

Засегнати ще бъдат и служители от отделите за набиране на персонал, продажби, глобални операции и екипите на Facebook за социални услуги. Според източника, съкращенията в различните дивизии не са свързани помежду си.

Повечето засегнати служители бяха уведомени в сряда, но някои ще научат новината през следващите седмици, в зависимост от местоположението им. Част от тях ще получат предложения за нови позиции, а други ще имат възможност да се преместят на друго работно място.

Марк Зукърбърг

По-рано тази година главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг обяви, че Meta ще инвестира повече и ще се ориентира към по-голямо използване на изкуствения интелект.

В публикация във Facebook през януари, след обявяването на резултатите за четвъртото тримесечие и за цялата 2025 г., Зукърбърг каза: „Започваме да виждаме проекти, които преди са изисквали големи екипи, сега да се изпълняват от един много талантлив човек.“

В тримесечния си отчет компанията отбеляза, че очаква оперативните загуби на Reality Labs през 2026 г. да са сходни с нивата от 2025 година. През миналата година Meta отчете загуба от 6.02 милиарда долара при приходи от 955 милиона долара.

Компанията също прогнозира, че разходите за заплати и компенсации ще бъдат вторият по големина фактор за общите разходи, включително за „наемането на нови служители през 2026 г., особено за подкрепа на AI проекти.“

Към декември Meta е наела почти 79 000 служители, което е с 6% повече спрямо 2024 година.

Компанията, известна преди като Facebook, смени името си на Meta през 2021 г., за да отрази фокуса си върху виртуалната реалност и метавселената. Въпреки че продължава да инвестира в AI, Meta продължава да съкращава работни места в своята VR дивизия поне от началото на годината.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Очаквате ли компроматна "война" по време на предизборната кампания?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.