Пролетният уикенд на китайските автомобили идва с промоцени и специални бонуси

На организирания на 28 и 29 март фест всеки нов клиент на DONGFENG и BYD, оставил 100 евро капаро за избран модел, ще получи бонус – автокаско за една година

Китайските автомобили стават още по-достъпни и атрактивни по време на първия национален пролетен уикенд фестивал, който се организира в 6 големи града в страната – София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Габрово.Само на 28 и 29 март всеки, който капарира 100 евро за автомобил на DONGFENG и BYD, ще получи безплатно Автокаско от Евроинс за първата една година. Това обявиха организаторите на събитието – Чайна Мотор Къмпани АД, официален вносител и ексклузивен представител на DONGFENG за България и Сърбия и Авто Юнион, официален представител на BYD (Build Your Dreams) – най-големият производител на електрифицирани превозни средства (NEVs) в света.

На разположение на посетителите във всички локации на събитието ще са над 20 тестови автомобила на модели на DONGFENG и BYD. В изложбената част ще се включат и други водещи брандове от Китай, с което общият брой на представените модели ще надвиши 50. Специално за фестивала са изложени и четири ексклузивни китайски бранда, които все още нямат представителство в България.

Организаторите на пролетния уикенд фестивал са предвидили и забавления за цялото семейство с над 1000 кв. м парт зона за игра на закрито за децата с DJ, аниматори и атракции. Ще има игри и забавления с изненади и награди. В събитието ще се включи и първият състезателен клуб по виртуална реалност Rеd Zone със своите VR симулатори. Посетителите на фестивала могат да участват и в томбола с награди.

Входът е свободен!