Разбиха схема за инвестиционна измама с криптовалута в Пловдив

Служители на „Икономическа полиция“ в Областната дирекция на МВР- Пловдив пресякоха престъпна схема за измама с инвестиции в криптовалута. Схемата е функционирала под прикритието на онлайн платформа, предлагаща доходност чрез контролирана от изкуствен интелект търговия с криптовалути. До разплитане на случая се стигнало след осъществени множество професионални действия по образувано досъдебно производство от лятото на миналата година.

Заместник-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов, разкри, че заслугата за разкриване на схемата е на „Икономическа полиция“ Пловдив. Извършителят се е представял за финансов консултант, омайвал е хората с обещания за висока доходност.

Минималната стъпка, за да влязат в тази своеобразна финансова пирамида, е била 5 000 долара, като се е стигало до вложения до 50 000 долара. Обещавани са печалби до 20 процента месечно от инвестираното. Най-ощетен е човек, вложил 280 000 долара, спечелени от лотария или казино. За това престъпление законът предвижда от една до осем години лишаване от свобода.

