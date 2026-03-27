Вторият удължителен закон за бюджета е обнародван в „Държавен вестник“

Вторият удължителен закон за бюджета вече е обнародван в “Държавен вестник”. Той ще действа до приемането на редовен бюджет за годината. Първоначалният удължителен закон за бюджета беше със срок до края на март.

Преди да се разпуснат за предизборната си кампания депутатите приеха на второ четене още, че целевата субсидия за капиталови разходи може да бъде преобразувана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет. Освен това парламентът даде на общините право да харчат преходните си остатъци над лимита, който им е зададен.

Служебният министър на финансите Георги Клисурски коментира, че не е добра практика целевата субсидия за капиталови разходи да може да се трансформира за текущи ремонти.

„Това означава, че когато общините са предвидили средства за изграждане на нова детска градина, сега ще имат възможност, ако прецени кметът, да стопира целия проект за детската градина и да се закърпят 200-300 метра дупки“, коментира той.

С промените се дава възможност Министерският съвет да проведе преговори и да сключи с Европейската комисия споразумение за заем в размер до 3,26 млрд. евро за получаване на финансова подкрепа под формата на заем по линия на Инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“ при условие за последваща ратификация.

Окончателно беше приет и текст, който предвижда Министерският съвет да издаде държавни гаранции в размер на близо 91,9 млн. евро за финансиране на разширяването на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ във връзка с реализацията на Вертикалния газов коридор, който свързва България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова.