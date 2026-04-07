ДПС на Делян Пеевски оглавява класацията за най-големи дарения в кампанията

ДПС на Делян Пеевски заема водещи позиции в класацията за най-големи индивидуални дарения в предизборната кампания.

Според данните на Сметна палата за изборите на 19 април 2026 г., първите две места са за Тихомир Андонов с дарение от 120 000 евро и Пламен Пейков със 100 000 евро, и двамата подкрепили партията на Пеевски.

На трето място е Васил Георгиев с 50 000 евро за „Прогресивна България“, докато четвъртото и петото място отново са за дарител на ДПС – Георги Белев, който е направил две дарения по 40 000 евро, или общо 80 000 евро.

Най-голям принос обаче има Николай Златарски, който е осигурил непарични средства на стойност 350 000 евро за медийното обслужване на ДПС. Той е и водач на листата на партията в 10 МИР – Кюстендил.

Общата сума на паричните дарения за ДПС достига 300 000 евро. За кампанията на Румен Радев и коалиция „Прогресивна България“ даренията са близо 600 000 евро, като там се наблюдава по-голям брой дарители с по-малки суми, за разлика от ДПС, където дарителите са по-малко, но с по-големи дарения.

Общо отчетените средства от всички партии и коалиции към момента възлизат на 907 991,71 евро.