Гюров предлага изтегляне на 1,4 млрд. евро от ББР, средствата ще се използват по решение на следващото правителство

В началото на заседанието на Министерския съвет служебният премиер Андрей Гюров съобщи за предложение на служебния финансов министър Георги Клисурски за изтегляне на 1,4 млрд. евро от ББР – Българската банка за развитие.

По думите му, средствата са били привлечени чрез държавен дълг и впоследствие насочени към банката, където в момента не участват активно в икономиката. Премиерът подчерта, че идеята е те да бъдат върнати в публичния ресурс, за да могат да се използват за приоритетни обществени нужди.

Като възможни направления той посочи инвестиции в здравеопазване, образование и социална инфраструктура. Гюров уточни, че служебното правителство няма да разходва средствата, а ще остави решението за тяхното използване на следващия редовен кабинет. „Надяваме се това да се случи по прозрачен начин и с ясен обществен контрол“, заяви министър-председателят. Той допълни, че средствата не влияят върху текущите бюджетни показатели като дефицит и приходи.

По повод проведените на 19 април избори Гюров посочи, че според международни наблюдатели вотът е преминал при висока степен на прозрачност, като благодари на министрите за работата по организацията.

Премиерът изрази позиция, че е важно публичните средства да бъдат управлявани ефективно и да носят полза за гражданите, като се избягват рискове от нецелесъобразното им използване.