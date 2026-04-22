Астана и Берлин потвърдиха, че Русия спира преноса на казахски петрол до Германия на 1 май

Министърът на енергетиката на Казахстан Ерлан Акенженов потвърди на 22 април спирането на транзита на казахски петрол за Германия през Русия, позовавайки се на технически ограничения от руска страна. Германското министерство на икономиката обяви също, че Берлин е бил информиран, че от май насам казахско черно злато не може да стига до рафинерията PCK Schwedt в град Швед в Североизточна Германия. Но добави, че дори при такъв сценарий производството на петролни продукти не е изложено на риск.

Ден по-рано агенция „Ройтерс“ съобщи, че Москва ще спре износа на черно злато от Казахстан за Германия през нефтопровода „Дружба“ от 1 май, позовавайки се на три източници от сектора, пожелали анонимност. Те са казали, че е изпратен коригиран график за износа на петрол на Казахстан и Германия.

Въпреки че не е получено официално уведомление от Русия, неофициална информация показва, че доставките на практика са спрели, като за май са регистрирани нулеви обеми и няма пронозирани количества до края на второто тримесечие, заявил Акенженов пред международната казахска информационна агенция „Казинформ“ в кулоарите на Регионалната екологична среща на върха 2026 (RES) на 22 април. Той добавил, че руските му колеги са посочили липса на технически капацитет за транспортиране на казахско черно злато и предположи, че това може да е свързано с неотдавнашни атаки срещу инфраструктурата. Акенженов очаква транзитът да се възобнови, след като техническите предизвикателства бъдат решени.

Казахстан е започнал да пренасочва предназначените за износ количества през алтернативни маршрути. Според Министерството на енергетиката транзитът през тръбопровода „Дружба“ има сравнително малък дял от общия експорт на петрол на Казахстан. Той обаче остава значителен за снабдяването на германската рафинерия в Швед.

Спирането на казахското гориво би задълбочило несигурността на доставките за Германия, тъй като войната с Иран нарушава снабдяването с енергия от Близкия изток само няколко години след като десетилетните енергийни връзки на Берлин с Русия бяха отрязани от войната в Украйна.

Износът на петрол от Казахстан за Германия през руския тръбопровод „Дружба“ е бил в размер на общо 2.146 милиона тона, или около 43 хил. барела на ден, през 2025 г. – увеличение с 44% спрямо 2024 г., и 730 хил. тона през първото тримесечие на 2026 година. Пълното спиране би орязало около 17% – до 12 милиона тона петрол годишно, който се преработва от германската рафинерия PCK – една от най-големите в страната, близо до полската граница в североизточния град Швед. Произведеното в нея гориво снабдява голяма част от региона Берлин и Бранденбург и задвижва 9 от 10 автомобила там.

Политическите и бизнес отношения на Русия с Германия са разклатени от конфликта в Украйна. Доставките на руски петрол бяха спрени след началото на войната, а Берлин постави под попечителство местните подразделения на най-големия руски производител на петрол „Роснефт“ през 2022 година.

От 2023-а насам Казахстан доставя петрол на PCK през северния клон на нефтопровода „Дружба“, който преминава през Беларус и Полша, но доставките многократно са прекъсвани от украински атаки с дронове срещу руския участък от тръбата. Говорител на полския оператор на тръбопроводи PERN е заявил пред „Ройтерс“, че компанията е готова да превозва петрол за акционери на PCK, които не са руски, през пристанището Гданск, ако такава услуга бъде поискана.

Германското министерство на икономиката, което контролира то, което контролира PCK Schwedt чрез попечителство, заяви, че мажоритарният собственик рафинерията – „Роснефт“, го е информирал за спирането на транзита, добавяйки, че руското правителство все още не е потвърдило това.

„Роснефт Дойчланд“ в момента оценява последиците и ще се адаптира към всяка нова ситуация“, се казва в изявление на германското ведомство. В него се подчертава също, че компанията „съзнава своята отговорност към региона и ще изпълни задълженията си. В същото време ще бъдат използвани съществуващите опции, за да се гарантира сигурността на доставките в Германия.“

Рафинерии в Швед притежават „Роснефт“, „Шел“ и италианската „ЕНИ“.