Споразумението между САЩ и Иран ще бъде илюзия без участието на МААЕ, заяви Рафаел Гроси

Евентуално споразумение между САЩ и Иран ще бъде само „илюзия за споразумение“, ако Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не участва. Това заяви нейният генерален директор Рафаел Гроси.

„Ако се постигне споразумение, МААЕ трябва да присъства и да извършва проверка, в противен случай то ще се превърне в илюзия за споразумение, а не в споразумение. Инспекторите трябва да бъдат там, за да проверят спазването на постигнатите споразумения“, каза той пред репортери.

Гроси по-рано отбеляза, че споразуменията между Вашингтон и Техеран за иранската ядрена програма без механизми за проверка ще останат „просто лист хартия“.

Иран започва да развива ядрената си програма през 50-те години на миналия век,

по време на управлението на шах Мохамед Реза Пахлави, с подкрепата на САЩ. През 1958 г. страната става член на МААЕ, а през 1968 г. Техеран подписва Договора за неразпространение на ядрени оръжия, ратифицирайки го през 1970 година. 

След свалянето на шаха през 1979 г. и провъзгласяването на ислямска република, ядрената програма е спряна, докато властите не възобновяват разработването на ядрени технологии в края на 80-те години на миналия век. От 2003 г. в Иран е в сила фетва (религиозно постановление), издадена от бившия върховен лидер на Ислямската република аятолах Али Хаменей, която забранява разработването на ядрени оръжия.

