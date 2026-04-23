tbi bank е избрана за банка довереник на облигационерите на HR Capital

В тази роля банката подкрепи придобиването на допълнителни акции на eBag на стойност 5 милиона евро

tbi bank е избрана за банка довереник на облигационерите на HR Capital в емисията конвертируеми облигации, успешно пласирана на пазар BEAM на БФБ през февруари 2026 г. Компанията набра 5 милиона евро, с които финансира придобиването на допълнителен дял в онлайн супермаркета eBag.

Набирателната сметка по емисията беше открита в tbi bank, а наред с това банката проследи за целевото изразходване на събраните средства. Всичко това даде допълнителна сигурност на инвеститорите и бе една от предпоставките за успешна емисия.

Доверието в tbi като банка довереник се дължи на вече доказания опит на екипа ѝ. Банката е упълномощена да защитава интересите на облигационерите по общо 5 емисии, включително първата облигация на BEAM пазара на БФБ, издадена от Logos TM.

През последните четири години tbi bank се утвърди като лидер на българския пазар на публични облигации. Банката набра близо 150 млн. евро от местния публичен пазар, като през миналата година издаде успешно най-голямата емисия MREL облигации в България на стойност 60 млн. евро.

