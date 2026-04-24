„Да, България“ предлага на ДСБ и ПП да посочат орган за управление на коалиция

Националният съвет на „Да, България“ е приел решение, с което възлага на партията да предложи на „Демократи за силна България“ (ДСБ) и на „Продължаваме промяната“ (ПП) проект на коалиционно споразумение.

То трябва да посочи органи за управление на коалицията, механизми и правила за вземане на решения, принципи и правила за дейността на парламентарната група, критерии за номинация на кандидати, единна кадрова политика, премахване на партийните квоти при следващи избори и други, съобщиха от пресцентъра на „Да, България“.

„Друг важен акцент от приетото решение е изработването на „пътна карта за съставяне на единен демократичен политически субект в център-дясно между партиите от коалицията и други участници извън нея“, се посочва в съобщението.

Националният съвет на „Да, България“ е възложил и на Изпълнителния съвет да започне подготовка за явяване на президентските избори и да предприеме действия за „максимално бързо осигуряване на подкрепа за издигане на единна демократична кандидатура за президент в център-дясно “.

В решението се възлагат и конкретни ангажименти на народните представители, избрани от квотата на „Да, България“ в новия парламент. Те включват отстояване на ясна опозиционна линия, която да не допуска реализирането на рисковете, произтичащи от концентрацията на власт, внасяне и отстояване на десни мерки към проекта на държавния бюджет, внасяне на Закон за съдебната власт с нови критерии за избор на Висш съдебен съвет (ВСС) и работа за избор на нови ВСС и Инспекторат към ВСС по нови правила, внасяне и отстояване на антикорупционните законопроекти, предлагани от народни представители на „Да, България“ и в предходни парламенти, сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, мерки за спиране на източването на Националната здравноосигурителна каза (НЗОК), включително провеждане на поръчки за лекарства и от частните болници и изпращане на SMS-и за здравни услуги.