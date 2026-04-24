Норвегия разработва законопроект за забрана на социалните медии за деца

Норвегия разработва законопроект за забрана на социалните медии за граждани под 16 години. Той ще бъде представен през 2026 г., според премиера Йонас Гар Стьоре.

„Внасяме този законопроект, защото искаме децата да бъдат деца, докато са деца“, казва Стьоре, цитиран от AFP. Той смята, че ежедневието на децата не трябва да бъде доминирано от времето пред екрана и онлайн алгоритмите. Отговорността за проверката на възрастта на потребителите ще бъде възложена на технологичните компании, добавя премиерът.

През декември 2025 г. Австралия стана първата страна в света, която въведе пълна забрана за използване на социални медии от деца под 16 години. Ограничения се прилагат и във Франция и Испания. Подобни законопроекти се разработват в Италия, Дания, Турция, както и в Индонезия, Канада, Нова Зеландия, Казахстан и Египет.