Бизнесмени и политици, забогатели при Орбан, прехвърлят активите си в чужбина

След победата на опозиционната партия „Тиса“ на унгарските парламентарни избори, обкръжението на премиера Виктор Орбан започна да прехвърля активите си в чужбина и да се готви за преместване. Причината за това са потенциални разследвания за борба с корупцията и следователно конфискация на активи. Част от политическия клан на Орбан се опитва да използва връзките си с движението MAGA в Съединените щати, надявайки се на позиции в институции, близки до него.

Самият Орбан, който планира да предприеме продължително пътуване в чужбина това лято, също може да допринесе за това.

Възходът на опозиционната партия „Тиса“ на власт в Унгария предизвика отлив на капитал, натрупан от обкръжението на премиера Виктор Орбан през 16-те години на власт под ръководството на неговата партия „Фидес“. Както тази политическа сила, така и самият премиер многократно са обвинявани в лобиране за интересите на лоялни бизнесмени. Думата „корупция“ неизменно е съпътствала дейността на предишните правителства, водени от Орбан. Ето защо обещанието на лидера на „Тиса“ Петер Мадяр да се бори с корупцията се превърна в централна тема на предизборната му кампания. Сега, докато се готви да заеме министър-председателския пост на 9 май, той планира да изпълни това обещание. Много е вероятно обаче ръката на „Тиса“ да не стигне до ключовите съюзници на Орбан.

Още на 25 април Мадяр открито заяви, че

богати бизнесмени, свързани с Орбан, са започнали да изтеглят активите си от Унгария, предимно към ОАЕ, САЩ и Уругвай.

Според Мадяр няколко семейства олигарси вече са напуснали страната. Други са изтеглили децата си от училище и са наели охрана, която да им помогне с преместването. Лидерът на „Тиса“ специално спомена приятел от детството на настоящия премиер – Лоринц Месарош, който се е издигнал от обикновен газов заварчик до най-богатия човек в Унгария по време на мандата на Орбан.

Според Мадяр, Месарош се готви да замине за Дубай. В обръщението си Мадяр призова главния прокурор, началника на полицията и началника на данъчната служба да „хванат престъпниците“ и да „им предотвратят бягството“ към страни, от които екстрадицията е малко вероятна.

Според източници на The Guardian,

мащабът на масовото изселване от Унгария е много по-голям, отколкото изглежда първоначално.

Вестникът съобщава за редовни излитания на частни самолети, превозващи активи на унгарски олигарси, и за поток от източване на активи. Източници на вестника от партията „Фидес“ посочват Саудитска Арабия, ОАЕ и Оман като основни дестинации за емиграция.

Погледът на високопоставените унгарски политици от клана на Орбан обаче е насочен не към Близкия изток, а към Съединените щати. Някои от тях вече искат американско гражданство. Причината за избора на тази страна за емиграция е проста: съюзниците на Орбан имат връзки с движението MAGA, което подкрепя президента Тръмп, и разчитат на помощта на техните поддръжници при намирането на работа в структури и институции, близки до тях.

Теоретично, самият Орбан би могъл да помогне на поддръжниците си да се преместят в САЩ.

На 25 април премиерът подаде оставка от мястото си в новия парламент и увери, че ще се съсредоточи върху развитието на партията си. Експертите интерпретираха този ход по два начина: от една страна, отказът от парламентарния му имунитет показва, че Орбан не се страхува от потенциално преследване за корупция, но от друга, това му позволява свобода на движение, особено в САЩ. Най-голямата му дъщеря живее в САЩ от миналата година, а самият Орбан планира да замине за САЩ за продължителен престой през юни. Тази ваканция беше планирана много преди изборната загуба на „Фидес“. Това ще позволи на премиера да наблюдава как се развива ситуацията, след като Мадяр поеме властта, и ако тя се развие неблагоприятно за него, може да остане в страната за неопределено време.

Остава въпросът

доколко подготвен ще бъде новият кабинет, воден от Мадяр, да се бори с обкръжението на Орбан

и дали назначените от предишната администрация служители ще ѝ попречат. Много от сътрудниците на премиера биха могли да се изправят пред конфискация на активи и замразяване на активи, ако не успеят да ги изведат от страната своевременно. Ако успеят да прехвърлят активи в чужбина, „Тиса“ би могла да започне многогодишни процеси, насочени към репатрирането на тези активи.

(по материали от чуждестранния печат)