Обновява се платното за София при изхода на Варна на АМ „Хемус“

От днес, 29 април, започна ремонт на 2,6 км от АМ „Хемус“ на територията на област Варна, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Строително-монтажните работи ще са в платното в посока София при изхода на град Варна, след пътен възел „Летище“ /между 418-и и 421-и км/.

За изпълнението им е спряно движението в платното, което ще се ремонтира, а всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна.

Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозният срок за завършването му е 15 юли.

Този участък от автомагистралата не е ремонтиран близо четвърт век, като от 2002 г. до момента по него са изпълнявани само дейности по текущо поддържане. С реализиране на планираните строителни работи ще се подобри експлоатационното състояние на отсечката и ще се повиши безопасността на пътуващите.

Ремонтът е възложен на дружеството „Пътперфект – Т“ ЕАД, с което АПИ има договор по Закона за обществените поръчки за поддържане на АМ „Хемус“ на територията на областите Варна, Шумен и Търговище.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ отбелязват, че дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

Почти цялото трасе на магистрала „Хемус“, с изключение на района около София, е в територията на Северна България.

Предвидена е да свързва столицата София с град Варна

и да дублира републиканските пътища I-1 от София до Ботевград, I-3 от Ботевград до Ябланица, I-4 от Ябланица до Шумен и I-2 от Шумен до Варна. По магистралата преминават и ще преминават Европейските пътища Е79 от София до Ботевград, Е83 от Ботевград до Ябланица, Е772 от Ябланица до Шумен и Е70 от Шумен до Варна.

Общата планирана дължина на автомагистрала „Хемус“ е 418 км, което я прави най-дългата автомагистрала в България. Въпреки че се изгражда от 1974 година, за половин век от трасето на магистралата е изградено по-малко от половината.