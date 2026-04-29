РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Промени в Наредбата за ядрени инциденти

Започва годишният ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения, в обекти и при дейности с източници на йонизиращи лъчения и при превоз на радиоактивни вещества, съобщиха от правителствената пресслужба. С приемането на Постановление за изменение и допълнение в Наредбата ще се осигури ясна, хомогенна и непротиворечива правна рамка за осъществяването на регулаторния режим при възникване на събития в ядрени съоръжения.

Приетите промени произтичат от привеждане в съответствие с изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и Наредбата за осигуряване безопасността на ядрените централи, по отношение изискванията за категоризация на събития в ядрени съоръжения и уведомяване на регулаторния орган, както и привеждане на Наредбата в съответствие с използваната терминология със ЗБИЯЕ и НОБЯЦ и стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна енергия /МААЕ/ заложени в Изисквания за безопасен превоз на радиоактивен материал /SSR-6/.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Смятате ли, че първата задача на новото Народно събрание трябва да е изборът на нов ВСС, който да излъчи нов главен прокурор?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.