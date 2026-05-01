До февруари са изтекли толкова пари, че не е останала никаква мазнинка, заяви Слави Василев

„До нас стигна информация, че бюджетният дефицит не е 3%, той е много по-висок. До февруари са изтекли толкова много пари, че не е останала никаква мазнинка. Бюджетът е само скелет и кожа“. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ и политолог Слави Василев в ефира на „Би Ти Ви“.

Вчера на влизане в парламента лидерът на партията и бивш президент Румен Радев също спомена за бюджетна катастрофа.

„Да ви дам един пример. През феврари прокурист – човек на Пеевски и Борисов, прехвърля 120 милиона евро от ВМЗ – Сопот към „Монтажи“, което е в ДКК. Тези пари изтичат в канала на практика. Това е схема, за да може да изтича голям обществен ресурс към определени джобове. Не случайно говорим за олигархия, олигархия, олигархия. Вчера видяхте физиономиите им в Народното събрание. Те знаят какво са правили“, разказа депутатът.

Относно идеята на „Прогресивна България“ да отпадне конституционната промяна за т.нар. „домова книга“ за служебните премиери и отказа на Асен Василев да подкрепи новото мнозинство, Слави Василев критикува позицията му. Според него лидерът на „Продължаваме промяната“ няма усещане за политическата ситуация, а все още е „останал в миналото на сглобката“. Той смята, че влиянието на Борисов и Пеевски намалява и че бъдещето е на онези, които се съобразяват с новите реалности. Макар да призна, че „домовата книга“ не работи добре, Слави Василев подчерта, че тя не е основен приоритет и предупреди, че ако Асен Василев не промени позицията си (бел. ред. – нужно е мнозинство от 180 души за промяната), може да загуби подкрепата на избирателите си.

