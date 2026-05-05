Николай Денков: На демократичната общност е нужен изборен резултат от 25-30%, за да постигне целите си (част 1)

Никога на лидерско равнище не е обсъждан вариант ПП и ДБ да станат една партия, посочва Николай Денков

ПП-ДБ не е партия, която се цепи и люспи, а коалиция, чиито съставки ще търсят нови пътища за по-широка подкрепа.

Никога на лидерско равнище не се е обсъждал вариант ПП и ДБ да се обединят в обща партия. Ако това се бе случило, след няколко години за такава партия биха гласували 7-8%.

Имаше и други провокации към нас, като случая с Лорер и Божанков. И то непосредствено преди изборите. Търсеха се вини, а не максимален общ резултат.

Казусът с Манол Пенков и Владислав Панев е проблем изцяло между „Да, България“ и ДСБ.

Няма драма между нас и ДБ. Търсим нова, по-ефективна форма на сътрудничество и по-широка подкрепа. Заедно а избори взимаме 12-14%, но това е крайно недостатъчно за реализиране на управленски политики. Целта е създаване на палитра от партии и движения, които се борят с корупцията и подкрепят европейския път в пълноценния му вид.

Макар да имаме общи приоритети, ПП и ДБ са различни партии с различна визия. Разминаванията помежду ни са главно по темите на бюджета, социално-икономическите мерки и в здравеопазването. На различни позиции бяхме и по отношение на репресиите срещу Благомир Коцев и другите наши кметове.

Неестествено е да сме обща парламентарна група и да гласуваме различно, както беше например по казуса с детските градини в София.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ акад. Николай Денков, зам.-председател на „Продължаваме промяната“ и председател на парламентарната група на партията.

Още от интервюто:

Каква е епикризата на кризата между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“?

Защо важна част от комуникацията между ПП и ДБ минаваше през социалните мрежи?

Кои са допирните точки и разминаванията между ПП и ДБ?

Каква е формулата за максимално политическо представителство на демократичната общност в България?

