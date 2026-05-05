РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Николай Денков: На демократичната общност е нужен изборен резултат от 25-30%, за да постигне целите си (част 1)

Никога на лидерско равнище не е обсъждан вариант ПП и ДБ да станат една партия, посочва Николай Денков

ПП-ДБ не е партия, която се цепи и люспи, а коалиция, чиито съставки ще търсят нови пътища за по-широка подкрепа.

Никога на лидерско равнище не се е обсъждал вариант ПП и ДБ да се обединят в обща партия. Ако това се бе случило, след няколко години за такава партия биха гласували 7-8%.

Имаше и други провокации към нас, като случая с Лорер и Божанков. И то непосредствено преди изборите. Търсеха се вини, а не максимален общ резултат.

Казусът с Манол Пенков и Владислав Панев е проблем изцяло между „Да, България“ и ДСБ.

Няма драма между нас и ДБ. Търсим нова, по-ефективна форма на сътрудничество и по-широка подкрепа. Заедно а избори взимаме 12-14%, но това е крайно недостатъчно за реализиране на управленски политики. Целта е създаване на палитра от партии и движения, които се борят с корупцията и подкрепят европейския път в пълноценния му вид.

Макар да имаме общи приоритети, ПП и ДБ са различни партии с различна визия. Разминаванията помежду ни са главно по темите на бюджета, социално-икономическите мерки и в здравеопазването. На различни позиции бяхме и по отношение на репресиите срещу Благомир Коцев и другите наши кметове.

Неестествено е да сме обща парламентарна група и да гласуваме различно, както беше например по казуса с детските градини в София.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ акад. Николай Денков, зам.-председател на „Продължаваме промяната“ и председател на парламентарната група на партията.

Още от интервюто:

Каква е епикризата на кризата между „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“?

Защо важна част от комуникацията между ПП и ДБ минаваше през социалните мрежи?

Кои са допирните точки и разминаванията между ПП и ДБ?

Каква е формулата за максимално политическо представителство на демократичната общност в България?

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Прави ли са синдикалистите, като казват „Цените взеха асансьора, заплатите поеха по стълбите“
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.