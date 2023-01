Кирил Петков-интервю

-Господин Петков, защо решихте да инвестирате в биоподобна хранителна добавка? Не е тайна, че пазарната конкуренция при тези продукти е убийствена, а регистрационният режим е много тежък.

Току-що приключихме едно проучване в тази насока. Любопитно е сравнението между растежа на брутния вътрешен продукт и капиталовите потоци. Докато имаме банково финансиране, директни външни инвестиции и чужди пари, икономиката ни расте. Но паднат ли те, веднага и БВП спада, тъй като капиталовите потоци у нас не са високо продуктивни, голяма част от тях са спекулативни или сделки с недвижима собственост. До 2008-а с милиард и половина евро чуждстранни инвестиции на месец не бе нужно да сме конкурентоспособни , за да върви икономиката ни. Когато падна икономическия растеж, започнахме да взимаме заеми. Тази история не може да продължава за дълго. Нашата икономика не е толкова силна, за да взимаме по 5 милиарда евро на година и съществува реална заплаха да повторим гръцкия сценарий. Единственото, което сега имаме като дългосрочна опция, за да запазим стандарта си на живот, е растежът на търговския ни баланс. Проблемът е, че в момента не сме достатъчно конкурентоспособни , за да си постигнем между 0 и 2% увеличение на износа. Изследвахме 373 000 български компании с модела на Майкъл Проктър , з ада ги класифицираме дали имат експортен потенциал, обслужват локалната икономика или добиват природни ресурси. Оказа се, че само 14% от тях имат експортен потенциал, който генерира около 30% от общите приходи на фирмите ни. Въпросът е как да станем по-конкурентоспособни ? Единият подход е с ниска цена на труда, но тук вече тя е такава, а и има много хора на тази планета, които са готови да работят за още по-малко пари. Това е състезание към дъното. Другият вариант е високата добавена стойност. През 1874 година това е било много лесно – регистрираш си фирмата Александър Бел и си номер 1 в света. Сега за да влезеш в индустрия с висока добавена стойност, трябва да пребориш огромна конкуренция. А това се постига само с иновация . Лошото е, че иновациите у нас са по-зле дори от административния ни капацитет.

– Работите по проекти в сферата на мултидисциплинарните и високотехнологични иновации. Какъв е потенциала на България за рзвитие в тази област?

Роден на 17 април 1980 г.

Женен, с две деца

Образование:

Университет на Британска Колумбия – финанси (1997 – 2001)

Специализация за валутен и финансов дилър – Милано, Италия (2001)

Harvard Business School – MBA (2005 – 2007)

Професионален опит:

– McCain Foods

. валутен дилър (2001 – 2003)

. мениджър корпоративно развитие (2003 – 2005)

– Би Ди Си – управляващ мениджър (2006- )

Кирил е съосновател на Центъра за Икономически Стратегии и Конкурентоспособност, афилииран с Харвардския и Софийския университет. Преподава курсове по икономическо развитие и микроикономика на конкурентоспособността. Управител е на Българската Компания за Развитие (BDC), както и на инвестиционни проекти в областта на мултидисциплинарни и високотехнологични иновации в България. В момента е част от MoveBG като е основател на проекта и медиатор на темата “Пазарна икономика”. Завършил е финанси във Ванкувър, както и Магистратура по Бизнес Администрация в Харвардския университет. Негов преподавател е професор Майкъл Портър, при който е специализирал в развитието на клъстерни стратегии. Работил е за Макайн Груп, 6 милиардна компания, която инвестира и управлява мащабни производствени проекти в Северна Америка и Европа.

While Greece is now famous for the probiotic properties of its Greek yogurt, interestingly, the first probiotic was not found in Greece, but in the small country just North of Greece – Bulgaria. In 1912, the New York Times published an article about the first probiotic, discovered as part of a study from the Pasteur Institute in Paris into the unusual longevity of Bulgarian mountain village communities. At the time, the oldest person on earth lived in one of these villages – baba Vasilka – thriving at 126 years of age with her son Todor, 101 years old at the time. In fact, in baba Vasilka’s community there were 6 times more centenarians per capita than in the United States today. Professor Stamen Grigorov of the Pasteur Institute discovered that part of this community’s daily intake was fermented milk containing probiotic bacteria, which he named after the country, calling it L. bulgaricus.

More than a century later, significant scientific research has been completed on these bacteria. Scientists have discovered more than 300 bulgaricus strains, and while each has similar DNA, there are substantial differences between them. Many of the bulgaricus were initially thought to possess plant origins, but the scientists could only find them as part of the yogurt starters of the local population. As attested in a direct record as part of the Budapest Treaty, PROVIOTIC’ae is the only bulgaricus available today extracted not from a traditional yogurt, but from a beautiful flower – the snowdrop.

At PROVIOTIC’ae we measure the power of our good bacteria in terms of how well it can compete with other bacteria for survival, especially against pathogens sometimes found in food that can be harmful to human health.

PROVIOTIC’ae achieves very impressive results: one serving of our good bacteria is able to completely outcompete one million Salmonella cells and over three million E. coli cells. It is important to note that these tests were done in a lab, outside of the human body; therefore, the above conclusions cannot be viewed as health claims, as they did not involve human trials.

The unique power of PROVIOTIC’ae stems from the specific qualities of its good bacteria: it produce enzymes that inhibit bad bacteria, an ability encoded in PROVIOTIC’ae DNA. Each CFU’s capacity to synthesize the required quantity of enzymes to overcome the competition is also, in part, a function of size. PROVIOTIC’s’ae CFU length is 14 mm, which is between 3 and 9 times bigger than many of the other probiotic bacteria.

Probiotic Length in mm Relative Size Compared to PROVIOTIC’ae

PROVIOTIC’ae 14.00 100%

B. lactis 4.40 31%

B. longum 3.50 25%

L. reuteri 3.00 21%

B. bifidum 3.00 21%

L. acidophilus 2.75 20%

L. salivarius 2.75 20%

L. plantarum 2.25 16%

L. rhamnosus 1.50 11%

L. casei 1.50 11%

Without any major allergens, ProViotic is great for kids’ digestive and immune health!

Juice Press believes its newest product line will exceed the expectations of even the city’s biggest juice snobs.

The chain is pitching ProViotic, a vegan-based probiotic product line derived from bacterial strains that are said to be pristine. The bacteria is found in the European snowdrop flower grown in the mountains of Bulgaria and cultivated in fresh green juice.

Michael Karsch, founder of hedge fund Karsch Capital Management and the lead investor in Juice Press, tells Side Dish he learned about it from a Bulgarian business associate.

“We were uncomfortable with probiotics grown from bacteria that comes from the human mouth or gut, and we don’t believe in soy,” Karsch said. “We believe this is the first truly vegan probiotic.”

The probiotic comes in capsule form – two a day are recommended – and also in two juices.

“The whole thought behind it is that your body needs good bacteria to fight the bad bacteria to help your immune system,” Karsch said.

“At Juice Press, we are trying to be more than a beverage company. We need to be a platform for wellness.”

Български продукт рядко става топ стока в американски град. Такава е историята на разработен в страната пробиотик, който от май е най-продаваната и скъпа хранителна добавка досега в Ню Йорк сред още 59 подобни продукта, които подпомагат имунитета. Продуктът е на компанията Proviotic – съвместно българо-американско предприятие, което се налага на пазара само половин година след като приключва дългият етап на клинични проучвания, потвърждаващи ефективността му.

Да откриеш продукт

Proviotic е леко изменено название на пробиотик, като V означава, че добавката е натурална, не съдържа лактоза, соя, глутен и е подходяща за вегани, вегетарианци, хора, нетолерантни към лактозата (млякото) и за всички, които искат да водят здравословен начин на живот.

След пробива в САЩ производителят планира да продава добавката в Канада, Великобритания, а след това в целия Европейски съюз. Близка цел са и азиатските пазари, тъй като според медицински проучвания около 70% от населението там е нетолерантно към лактоза, разказва Кирил Петков, акционер в Proviotic. Петков е завършил Harvard Business School, основател и преподавател е в Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност към Софийския университет, който пък е връзката към Харвардския институт за икономически стратегии и конкурентоспособност, управляван от проф. Майкъл Портър. Освен преподавател Кирил Петков е сериен предприемач, твърд в разбирането си, че за да може България да подобри стандарта си на живот, трябва да изнася иновации с висока добавена стойност.

В основата на успеха на добавката на американския пазар са множеството специалисти от България и съвместните усилия на българската фирма Genesis, която има патент върху щамове от бактерията и произвежда добавката, учените от Медицинския университет – София и Българската академия на науките, които изследват качествата на бактерията Lactobacillus bulgaricus. А резултатите от техните проучвания на свойствата на щама са потвърдени впоследствие от лабораторията на Harvard medical school.

“Вярвам, че не трябва да се правим на американци, за да продаваме в Америка. Трябва да наблегнем на уникалното в българските продукти, за да бъдем на пазара. Откривателят на Lactobacillus bulgaricus д-р Стамен Григоров е направил невероятен подарък на страната ни преди повече от 100 години. По принцип откривателите кръщават бацилите на своето фамилно име. Той обаче е кръстил бактерията на името на България и така свойствата й са популярни навсякъде по света и се асоциират със страната ни”, коментира Петков.

В случая с Proviotic става въпрос за един от около 300-те щама на лактобактерията, който има изцяло растителен произход – получен е от цветовете на високопланинско кокиче и се отглежда не в млечна среда, а изцяло в растителни сокове.

Бърза помощ за соковете

Шествието на добавката в Манхатън започнало преди две години, когато съвместната американско-българска компания Juice press отворила първоначално 5, а след това 20 магазина за биофрешове от плодове и зеленчуци в Ню Йорк. Биопродуктите без пестициди, храните за вегани и вегетарианци са изключително търсени в САЩ и фирмата бързо разраснала бизнеса си. Една опаковка от 400 милилитра 100% натурален сок се продава за 12 долара. Фирмата производител обаче се притеснявала дали в пресните сокове няма да започнат да виреят вредни бактерии и затова решила да потърси начин за природосъобразна консервация за няколко часа. “Притеснявахме се, че чистите фрешове могат да станат отлична среда за развитие на болестотворни бактерии”, разказва Кирил Петков.

По принцип храносмилателната система е дом на около 100 трилиона бактерии, чийто баланс е в основата на имунитета на човека.

Затова Петков се свързал с компанията за производство на закваски Genesis в България, тъй като имал първоначална информация, че съществува щам на българската лактобактерия, който унищожава причинителя на стомашна язва хеликобактер пилори и други вредни бактерии. “Генезис лаборатории” (работещи под бранда Genesis) имат 22-годишен опит в производството на закваски за млечната, месната индустрия и пробиотиците и изнасят около 96% от продукцията си в 19 страни по света, сред които и САЩ.

“Поръчката” на Кирил Петков била особена – той искал бактерия с растителен произход, която да вирее във фрешове и по никакъв начин да няма досег с мляко, соя или глутен. Оказало се, че такъв щам съществува и той е изолиран от кокиче. С него трябвало да се направят опити върху най-разпространените бактерии, които предизвикват чревни проблеми – ешерихия коли и салмонела. Затова Петков се обърнал към Медицинския университет – София, където получил помощта на ръководителя на университетската лаборатория по медицинска микробиология проф. Иван Митов и към завеждащия лабораторията по млечно-кисели бактерии и пробиотици в Института по микробиология на БАН доц. д-р Светла Данова.

“Оказа се, че точно този щам излъчва бактериоцини, белтъчно вещество, способно да убива вредните бактерии и да подпомага онези, които укрепват имунитета”, коментира д-р Росица Тропчева от лабораторията по млечно-кисели бактерии и пробиотици на Института по микробиология на БАН.

“Лактобацилът е уникална бактерия, която природата е подарила на Балканите. Мъчно ми е, когато дългогодишни разработки остават в хладилника и на страниците на научните трудове. Възвращаемостта при нас не е като в IT сектора, но когато науката и бизнесът си сътрудничат, те могат да излязат на много пазари”, казва доц. Светла Данова.

За да продава на американския пазар, Кирил Петков решил да потвърди резултатите от проучванията на щама в БАН и в лабораторията на медицинския университет в Харвард. Проф. Андрю Ондердонк, завеждащ лабораторията там, потвърдил резултатите, получени в БАН. Така продуктите на Juice press получили допълнителна доза сигурност.

Пробвай ме в САЩ

След това се родила идеята за още една допълнителна услуга за клиентите – пробиотик, специално разработен за вегани и вегетарианци.

За да се произведе, внесе и продава пробиотик обаче, той трябва да се регистрира в американския регулатор на храните и лекарствата – Food and drug agency (FDA). Тя е доказано най-строгата агенция в света – храните и медикаментите, които допуска на пазара, наистина минават през множество проучвания, преди да стигнат до потребителите, а самата процедура е изключително скъпа.

Proviotic има начален късмет – Lactobacillus bulgaricus е позната и регистрирана от около 100 години и в САЩ, множество компании я използват в закваските си за мляко и сирене, а гръцкият йогурт, който е на основата й, е с пазар от 2 млрд. щатски долара.

Въпреки наличието на булгарикус обаче производителят, който прави съдържанието познато, трябва да докаже с лабораторни изследвания количеството и начина на действие. Така клиничните изследвания се повтарят в България и след това – в Харвард. Към тях обаче има много нови тестове, които да изпълнят изискванията за пробиотик – да издържа на киселинността на стомашните сокове, да неутрализира жлъчните соли, да живее повече от 48 часа в червата, да отговаря на изискванията за антимикробност и др.

Идеята запалва собствениците на патента за щама Genesis, с чиито култури в момента се преработват 2 млн. тона мляко по цял свят. До момента те са произвеждали пробиотици на млечна основа и експериментират с изцяло растителен биопродукт. Оказва се, че пестицидите убиват всички бактерии, включително и полезните.

“Изключително важно е как се концентрира щамът, да се намерят оптималните хранителни среди и да се отговори на изискването продуктът да бъде абсолютно чист”, разказва инж. Светлана Кондратенко, главен експерт в Genesis.

Освен че целият екип на компанията е изключително вдъхновен за производството на веганската добавка, Кирил Петков харесва много и още нещо в стила им на работа. “Сключихме договор с Genesis за производство на продукта в България за следващите 50 години”, разказва той.

На върха на пазара

Резултатите от произведените партиди Proviotic преминали успешно през стриктните процедури по регистрация на FDA и от месец май хранителната добавка се продава в Манхатън. Тя има още 59 конкурента, но е уникална с чисто растителния си произход. В момента 30 капсули се продават за 40 щатски долара, т.е. на ценовия връх на пазара.

В маркетинга на продукта има и още две български нишки, свързани с бактерията булгарикус. Кирил Петков и съдружникът му Майкъл Карш откриват статия в The New York Times от 1912 г., в която герои са 126-годишната баба Василка и синът й Тодор, който е на 101 година. В статията е отбелязано, че над 1% от населението на България са столетници, като една от основните причини за това са бактериите в киселото мляко.

В допълнение върху опаковката на продукта е отпечатан прабългарският символ на дълголетието.

“Практически една капсула пробиотик се равнява на полезните бактерии от 10 кофички кисело мляко, без обаче в нея да има каквато и да било следа от лактоза”, отбелязва Кирил Петков.

До момента инвестицията в регистрацията, проучването, запазването на марката и самата процедура са около половин милион долара. Една от следващите стъпки на Proviotic ще бъде и на българския пазар.

Когато някой се върне от Канада и започне да разказва за успешната си кариера там, обикновено посрещат историята му с недоверие. Щом всичко се е развивало толкова хубаво, защо се е прибрал? Когато обаче този някой пристигне с проект за 60 млн. евро и с осигурени средства да го реализира, това определено впечатлява. Горе-долу по този начин стоят нещата при Кирил Петков. На 14 години той заминава при баща си във Ванкувър, а през 2007 г. се връща в София с идеята и парите за мултифункционален търговски комплекс.

Нарича компанията си Bulgarian Development Company (Би Ди Си) – от английски “Българска компания за развитие”. “Ключовата дума тук е развитие. Българите се връщат тук, за да развиват България”, бърза да поясни Петков. Идеята на компанията е да открива перспективни бизнес идеи и да ги финансира напълно или частично – подобно на фонд за дялови инвестиции (private equity fund). От решимостта, с която 27-годишният Петков заговаря за бизнеса си, личи, че именно в това е силата му. Росен Иванов, състудент на Петков от Харвардското бизнес училище, който също се завръща в България, за да започне собствен консултантски бизнес, го определя като много инициативен и общителен. “Кирил има наистина дългосрочна визия за нещата”, допълва той

Първият проект на Би Ди Си е въпросният мултифункционален комплекс. Той носи името Black Gold Park (Парк “Черно злато”) и ще се разполага на 70 декара площ в покрайнините на София, до детелината на “Ботевградско шосе” и “Околовръстния път”.

Магазини на края на града

Комплексът все още съществува само на хартия, но Кирил Петков говори за него с нескрита любов. Без да се замисли, го окачествява като най-интересното нещо, с което се е захващал. Той е убеден, че това няма да е просто поредният мол, а по-скоро retail plaza, където различни компании, които и без това искат да отворят магазини в София, ще могат да се възползват от синергията и от добрата локация.

“София се е увеличила от 1.1 млн. почти на 2 млн. души. В събота и неделя може би половината от тези 900 хил. нови столичани си отиват по родните места. Това е едно естествено вдишване и издишване на града през главните му артерии – магистралите “Тракия” и “Хемус”, разказва Петков. Разположението на “Черно злато” ще улавя част от този постоянен трафик. “Освен това въпреки колосалните задръствания в столицата “Ботевградско шосе” и бул. “Владимир Вазов” остават два сравнително свободни паралелни лъча, които дават достъп от центъра на града до комплекса за около 15 минути”, обяснява още той.

Бон шанс, инвеститоре

Уговорката за среща с Кирил Петков е на позакътана маса в кафене. В уречения час там се появява младеж в спортно делово облекло. С усмивка обяснява, че е станал инвеститор благодарение на… шанса. “В началото, когато пристигнах в Канада, имах проблеми с езика и попаднах в специално училище за емигранти, където трябваше да прекарам две години. Имах шанса по препоръка на една от учителките ми да се прехвърля може би в най-доброто училище във Виктория. Тогава исках да уча за инженер. Приеха ме в университета на Британска Колумбия, където записах физика. Там обаче имах шанса да попадна на най-добрия преподавател по икономика и след първи курс смених специалността. После отново късметът ме срещна този път с най-добрия професор по финанси в Канада и след трети курс отново се прехвърлих”, разказва Петков.

Намигванията на съдбата не спират дотук – с поредната щастлива карта се озовава на работа в хранително-вкусовия гигант McCain, където попада директно при втория човек по ранг в компанията. “Бях му нещо като подвижен калкулатор”, усмихва се той. Задълженията му там го отвеждат в Брюксел като валутен дилър и в Русия, където помага за реализацията на проект за нов завод за замразени храни.

И макар всяко от тези занимания да му е интересно, нищо не успява да задържи вниманието му достатъчно дълго. Насред бурно развиващата се кариера Кирил Петков записва магистратура по бизнес администрация в Харвардското бизнес училище. След първата година попада сред избраните за класа на Майкъл Портър – прословутия професор, чиито теории за петте сили и за клъстърите присъстват в почти всеки учебник по мениджмънт. “Там почти всеки идваше “от някъде”. Може би само пет-шест човека бяхме без специално потекло. Интересното обаче е, че хората с най-големите семейства зад тях най-много се криеха от това, защото всеки искаше да се докаже, че е там, защото самият той е успешен. А не защото баща му е например Блумбърг – дъщерята на Майкъл Блумбърг беше в нашия клас”, разказва Петков.

Поредната и засега последна голяма промяна идва, след като получава магистърската си степен – завръща се в България, за да реализира доста по-дългосрочни проекти. По негови думи Би Ди Си е дългосрочен играч и хоризонтът на инвестицията в “Черно злато” е десет години: “За по-дълго в съвременния бизнес никой не би се наел да говори.”

Тринадесетият воин

Ако мислите, че за да се реализира нещо от такъв мащаб, е необходима цяла армия, Кирил Петков веднага ще разсее илюзиите ви. Неговият екип е по-малък и от взвод – само 12 души. “Ползваме услугите на външни адвокати, счетоводители… Архитектурата ще е кооперация между български и американски архитекти”, обяснява той.

Очевидно огромната част от работата ще трябва да се възложи на подизпълнители. За краткия си престой тук обаче Петков е разбрал, че пълното делегиране не е най-доброто решение и е твърдо решен да поддържа тесни връзки с фирмата строител. Според Росен Иванов именно тук Петков трябва да е особено внимателен: “Кирил понякога не осъзнава, че не всички са толкова коректни като него. Може би приема всичко за чиста монета и понякога си пати от това”, заключава той.

Доверчивостта на Петков проличава и в стила му на управление. Самият той твърди, че залага на минимално разстояние между него и подчинените му. “Много се радвам, че екипът засега е малък и това може да се постигне почти на 100%. Именно затова избирам хора, които да са интелигенти и в чиито самостоятелни решения да мога да вярвам”, разказва Петков. “Кирил дава много правомощия и когато се появи проблем, дава идеи как да се подходи, но оставя решението на другите. По-важните решения са си изцяло негови, но те винаги са плод на обсъждане в екипа”, споделя Веселина Шишкова, мениджър “Корпоративно развитие” в Би Ди Си. Това според Петков кара всеки да чувства, че сам създава нещо и действа стимулиращо на екипа. “Самият Кирил е невероятно оптимистична личност и успява да приеме всичко с усмивка. Той наистина вярва, че всеки проблем може да се разреши и това се усеща. Много е мотивиращо”, добавя Шишкова.

Очаквайте продължение

Плановете на Кирил Петков са свързани основно с успешната реализация на “Черно злато”, но Би Ди Си се оглежда и за нови проекти. Компанията се интересува не само от имотния сектор, а и от производствени предприятия. Вече дори се разглеждат и конкретни идеи. Според мениджъра неговата компания може да им предложи не само финансиране, но и ноу-хау. “Никога не бихме се захванали с нещо, от което нищо не разбираме. Например, ако решим да инвестираме във фабрика за сокове, аз мога да привлека примерно току-що пенсиониралия се вицепрезидент на това направление в McCain, което държи около 50% от този пазар в Канада. Той може да бъде стратегически консултант със своите 40 години опит точно в тази индустрия”, обяснява Петков.

Дали ще реши да смени и това поприще след две години? Едва ли… За Кирил Петков всеки проект е различен и е ново предизвикателство. А към това могат да се добавят и съпътстващи интересни идеи. За тази година Петков си е поставил за цел да използва познанството си с Майкъл Портър, за да реализира съвместно с някой български университет обучение по неговата програма. “Уговорил съм се с него да обучи двама български професори, а финансирането ще го осигуря аз”, пояснява той.

Дали това не изяжда свободното време? “Да, но все пак остава. Обичам спортовете – карам кайт сърф, катеря се по планини. Дори често организирам нещо подобно на малък тиймбилдинг под формата на сутрешна разходка на Витоша”, казва Петков. “Опитвам се да не работя в събота и неделя и да прекарвам това време с жена си и двете си дъщери”, допълва той. Говори за семейството си с особена гордост. Тя засенчва дори ентусиазма в разказите му за бизнеса или за двойния лупинг, който е направил с кайта миналото лято.

Те са млади, завършили са магистратура в Харвард бизнес скул, работили са в големи западни компании, върнали са се в България преди няколко години и вече управляват милиони. Основно се занимават с инвестиционно и управленско консултиране и част от работата им е да привличат чужди капитали у нас. 35-годишният Росен Иванов и 32-годишният Кирил Петков обаче не просто се занимават с бизнеса си, а са и сред инициаторите на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност към СУ “СВ. Климент Охридски”. Той е своеобразен мост между университета и Харвардския институт за икономически стратегии и конкурентоспособност. Институтът е управляван от проф. Майкъл Портър, който е бил учител на Росен и на Кирил и е сред най-големите живи икономисти в света. Двамата всяка седмица изнасят лекции в магистърския курс на СУ и се опитват да приложат на практика идеите на учителя си. В центъра им има над 100 студенти, които се обучават в тънкостите по привличането на инвестиции.

Съвместно с консултантската компания A.T. Kearney Иванов и Петков изготвят и секторната стратегия за привличане на инвестиции в България, която бе представена наскоро от икономическия министър Трайчо Трайков. Според стратегията приоритетните сектори в България за привличане на инвестиции са: електроника и електротехника, транспортно оборудване и машиностроене, земеделие и хранително-вкусова промишленост, химическа промишленост, транспорт и логистика, IT, аутсорсинг, здравни услуги и свързаните с тях балнео, СПА и уелнес туризъм.

В стратегията освен анализ на глобалните тенденции има и разрез на икономиката на страната по региони и по индустрии. Документът се финансира по проект по ОП “Конкурентоспособност” на обща стойност от 21 млн. лв. на Българската агенция за инвестиции.

Къде отиват инвестициите в Източна Европа и защо България изостава?

Росен Иванов: В последните 20 години първо отиваха в Чехия и Унгария. Те бяха може би най-добрият пример за добра цялостна стратегия. Ако разгледате сайта на чешката агенция за инвестиции, ще видите, че те още от началото много добре са го измислили – в различните региони се подкрепят по различен начин инвеститорите, различни индустрии получават различни стимули. Така те постигнаха това, че в провинциални градове има водещи световни марки, които произвеждат. Словакия закъсня заради политически проблеми през 90-те, но в последните 5 години дръпна много напред с една ясна, проста и директна стратегия. Те казаха: инвестициите са наш приоритет, на нас ни трябват големи инвеститори, ние ще им даваме под една или друга форма големи стимули.

Румъния също напредна много. Не само заради това, че е голям пазар, но и заради далновидна политика. Донякъде и имиджът й не е толкова лош от гледна точка на организираната престъпност. Ако се погледне в привлечените инвестиции в индустриални сектори, Румъния ни води значително. Макар че на макрониво България е доста добре разположена като абсолютни стойности на инвестиции, но ако се погледне по-детайлно, ще се види, че не е точно така. Украйна също успя да привлече някои по-интересни инвестиции, Сърбия също се очертава като наш сериозен конкурент. Въпреки че като абсолютни стойности ние сме по-добре от сърбите, през последната година “Панасоник” започна един завод – той е малък, за 10 милиона евро, но е знакова инвестиция заради бранда. Френският телекомуникационен производител “Сажем” също строи фабрика в Ниш. В България все още липсват добрите индустриални инвестиции, които са заводи на зелено и не са свързани със съществуващи производства.

Какво харесват инвеститорите в България?

Р.И.: Харесват им много неща в България – има ниски данъци, макростабилност. Но често казват: “Виждаме, че сте по-отдалечени от Германия, а сте горе-долу на еднакво ниво с останалите – какво друго можете да ни предложите?” Това беше едно от нещата, които наложиха изготвянето на тази стратегия – как да станем по-конкурентни за привличането на инвестиции и в кои сектори да се фокусираме. И пак основният въпрос не е в това да се хвърлят някакви стимули на инвеститорите, а кои сектори да започнем да изграждаме по такъв начин, че да се градят образование, клъстъри, инфраструктура. Целта е инвеститорите да идват заради знанията, а не заради това, че им се дават някакви стимули.

Кирил Петков: Искам да разгледам един въпрос: как би изглеждал един идеален инвеститор, който бихме искали да привлечем? От това ще разберете каква е била логиката