Колонка, приватизация,

от днес плевен окабелява бмв, ауди, фолксваген и даймлер

31.3.2015, Днес се състоя церемонията по официалното откриване на първия завод на „Нексанс Аутоелектрик” в България – „Електрокабел България” (ЕКБ) в Плевен. Лентата прерязаха председателят на Народното събрание, Цецка Цачева, кметът на Общината, проф. д-р Димитър Стойков, областният управител, Ралица Добрева, зам.-министърът на икономиката Любен Петров, а домакините бяха представени на най-високо ниво – от Андреас Волф, управляващ директор в „Нексанс Германия” и Инго Херцог, главен изпълнителен директор на ЕКБ.

Заводът за автомобилни кабели в Плевен е изграден на терен от 5 300 кв.м. в жк „Сторгозия", до сградата на ПГ по лозарство и винарство.

Предприятието разполага с производствена, складова и административна инфраструктура.

За компанията работят общо 26 000 души, които произвеждат индустрилани и телекомуникационни кабели, кабели за енергийната мрежа и за жилищата, за високоскорсотни влакове и други. Заетите само в „Нексанс Аутоелетрик” са около 9 000. Производителят на кабели за автомобили има 31 локации на всички континенти, с изключение на Австралия. Плановете на фирмата за разрастване включват Мексико, Китай и Южна Америка.

Заводът в Плевен е започнал реално производство още на 12 януари тази година.

Заводът произвежда електрически кабели за БМВ, а също за Ауди, Фолксваген и Даймлер. (((За следващите три години в него ще бъдат инвестирани 4 млн евро в технологично оборудване. Вече са наети 70 работници, а до кра яна годината броят им ще нарасне до 230 човека.

((Нексан планира да инвестира във втора производсвена мощност в Плевен, обявиха още от компаинята.

На 31 март 2015 г. в 11:30 часа официално ще бъде открит новият завод за автомобилни кабели в Плевен. Проектът беше реализиран от „Бългериън Пропърти Девелъпмънтс", собственик и оператор на няколко логистични парка в България,. Първата копка в Плевен бе направена на 10 май миналата година.

Заводът на Нексанс Аутоелектрик в Плевен е изграден на терен от 5300 кв.м. в квартал „Сторгозия". Предприятието разполага с производствена, складова и административна инфраструктура. Сградите са изградени по поръчка и спецификации за "Нексанс", които стъпват като наематели в Плевен чрез "Електрокабел България".

След завършването на строежа германският инвеститор влиза в експлоатация на терена по силата на 10-годишен договор за наем с опция за продължаване. Размерът на планираната за първия етап инвестиция е над 4 млн. лв., като се предвижда да бъдат разкрити 300 нови работни места.

Във втория етап е заложено вложение със същия размер.

на 31 март на официалното откриване на завод за автомобилни кабелни системи на "Електрокабел България" в Плевен, съобщиха от НС. Церемонията ще започне в 11.00 часа в Индустриален и логистичен парк Плевен на ул. "Цар Самуил" в града. Сградата е по спецификации на световния лидер в производството на автомобилни кабелни системи. Инвеститор е "Плевен ритейл център" ООД с мажоритарен собственик "Бългериън Пропърти Девелъпмънтс" ЕООД, а "Нексанс Аутоелектрик" стъпват като наематели чрез "Електрокабел България". Със завършване на строежа от главния изпълнител плевенската фирма "Хоризонт – Иванов" германският инвеститор влиза с 10-годишен договор за наем с опция за продължаване. В ход е оборудването и обзавеждането от "Нексанс Аутоелектрик". Строителният надзор осъществи плевенската "Лазарови 2002". Проектът е на архитектурно бюро "Иво Петров архитекти" с ръководител арх. Иво Петрови проектант по част "Конструктивна" екип на "Емил Крумов & Ко".Новопостроената сграда условно е разделена на пет сектора – производство, склад, административен, битов и техническо-обслужващи помещения, с 56 паркоместа. Сградата е едноетажна със ЗП 5300 кв.м.

Новото предприятие предстои да бъде официално открито. В края на миналата година при среща с кмета на Плевен проф. д-р Димитър Стойков управителят на компаниятаИнго Херцог и генералният директор на "Електрокабел България" Кемал Хасан са представили намеренията си за втори етап – разширяване до 600 работни места. Товае една от най-големите инвестиции в Плевен през последните години. В края 2014 г. инвеститорите бяха отличени в местната класация за инвеститор на годината.

neksans_31mart_2015.jpg

2.4.2015 Монитор, На основание чл. 3, ал. 3, т. 3, буква в и чл. 4, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и протоколно решение 3471/30.3.2015 на Изп.съвет на АП, АП открива процедура за приватизация на 3 520 600 привилегировани поименни акции с право на глас, представляващи 20% от капитала на “АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС” АД, гр. София, собственост на “АКАДЕМИКА 2011” ЕАД, гр. София.

Приватизация

Във връзка с проект

Обявление относно*

Участието на “АКАДЕМИКА 2011” ЕАД, гр. София в капитала на “АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС” АД, гр. София Полето е задължително

Дата на обявление*

30.3.2015 г.

Номер на обявление*

1882-А Полето е задължително

Предназначение

Оценители

Публикувано

бр. 5489 от 01.04.2015 г. на в-к "Монитор"

Обявлението е актуално

Да

Текст на обявлението*

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ Р Е Ш Е Н И Е № 1882 – А от 30.03.2015 г. На основание чл. 5, ал. 2, чл. 22б, ал. 2, т. 3, чл. 22г, ал. 3 и чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 5, ал. 1, чл. 7 и чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство ("Наредбата"), чл. 7, ал. 1, т. 6, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) и Протоколно решение № 3472/30.03.2015 г. на Изпълнителния съвет на АПСК, АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ РЕШИ: І. Открива процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на участието на “АКАДЕМИКА 2011” ЕАД, гр. София в капитала на “АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС” АД, гр. София. ІІ. Изисквания към кандидатите: 1. До участие в процедурата се допускат физически или юридически лица, включително техни обединения, отговарящи на изискванията на Глава шеста от "Наредбата". 2. Участниците в конкурса следва да разполагат с екип, в който задължително да участват: 2.1. Правоспособен юрист. 2.2. Независими оценители, вписани в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България, притежаващи сертификат за правоспособност на независим оценител. ІІІ. Допълнителна информация във връзка с конкурса може да бъде предоставяна до изтичане на срока за подаване на предложения за участие в процедурата, съгласно т. ІV, в АПСК, стая № 503, тел. 02 970 16 89. ІV. Предложенията за участие в конкурса се подават в запечатан, непрозрачен плик, в срок до 10 (десет) дни от датата на публикуване на настоящото решение в централен ежедневник, до 17.30 часа, в АПСК, стая № 416 – гр. София, ул. “Врабча” № 23. V. Депозитът за участие в конкурса е парична вноска в размер на 200 лева (без данък добавена стойност) и се превежда по посочената в Правилата за провеждане на процедурата банкова сметка на АПСК, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения по т. ІV. VІ. Правилата за провеждане на процедурата се закупуват в АПСК – гр. София, ул. “Врабча” № 23, стая № 503, тел. 02 970 16 89, след заплащане на 100 лева (с включен данък добавена стойност) в касата на АПСК – стая № 413, в срок до 10 (десет) дни от датата на публикуване на настоящото решение в централен ежедневник. Полето е задължително

В.Монитор 1.4.2015

Петролът поевтинява в очакване на сделка с Иран

1.4.2015 Капитал, Еврото отбелязва най-слабото тримесечие в историята си

Валутен пазар

Освен петрола във вторник продължи да се обезценява и еврото. Единната валута отбеляза най-слабото тримесечие в историята си заради разнопосочната парична политика на Европейската централна банка и Федералния резерв на САЩ, която води до оскъпяване на долара. Еврото се е обезценило с почти 11% спрямо щатската валута от началото на януари. Спадът се дължи на започналата програма за количествено облекчаване на ЕЦБ, от една страна, и на спекулациите, че Фед ще предприеме повишаване на лихвите още в средата на тази година, от друга. За долара първото тримесечие беше най-силното от 2008 г., като поскъпването му спрямо кошница от основните световни валути достигна 9%.

Изчерпан ли е спадът на еврото?

Фактори, които все още не са калкулирани от валутния пазар, може да обърнат посоката на курса, смята икономистът Анатоли Калетски

Щатският долар напоследък отбелязва нови върхове почти всеки ден, докато еврото изглежда неумолимо върви към паритет с него. Валутните движения често се описват като най-непредсказуемите от всички финансови променливи, но последните събития на валутните пазари, изглежда този път имат доста очевидно обяснение, което почти всички икономисти и политици приемат и подкрепят, пише за project-syndicate.org Анатоли Калетски*.

Френският президент Франсоа Оланд възторжено приветства спадащото евро: "Това прави нещата приятни и ясни: едно евро да се равнява на един долар". Може ли обаче тенденцията в обменните курсове да е надценена?

В известен смисъл конвенционалното обяснение на курса евро-долар напоследък определено е вярно. Основната движеща сила очевидно е разликата в паричните политики – Федералният резерв затяга своята, докато Европейската централна банка поддържа рекордно ниски лихви и стартира количествени улеснения. Но колко от тези различия вече са калкулирани? Отговорът зависи от това колко хора не са наясно с разликата в лихвите или не вярват, че тя ще се разшири много повече.

Миналата година много инвеститори поставиха под въпрос способността на ЕЦБ да започне програма за изкупуване на облигации на фона на немската опозиция, а много други се съмняваха в готовността на Фед за затягане на паричната политика, защото това може да задуши икономическото възстановяване на САЩ. Ето защо еврото все още струваше 1,40 долара година по-рано, и защо аз и други очаквахме еврото да падне много спрямо долара.

Но възможностите за бичи изненади относно долара и мечи спрямо еврото днес са много по-ограничени. Някой все още вярва ли, че икономиката на САЩ е на ръба на рецесия? Или че Bundesbank има властта да отмени решенията на президента на ЕЦБ Марио Драги?

След като толкова голяма част от различията в паричните политики вече е дисконтирана, може би трябва да се фокусираме повече върху други фактори, които биха могли да повлияят върху движенията на валутите през следващите месеци.

От гледна точка на по-силния долар и по-слабото евро изглежда, че има три възможности. Една от тях е, че Фед може да повиши значително по-бързо от очакваното лихвените проценти. Друга е, че инвеститорите и корпоративните финансисти може да стават все по-уверени и агресивни в заемането на евро, което да превръщат в долари, за да се възползват от по-високите лихви в САЩ. И накрая, азиатските и близкоизточните централни банки или държавни инвестиционни фондове биха могли да се възползват от изкупуването на облигации от ЕЦБ, за да продадат своите книжа и да реинвестират приходите в по-високодоходни американски ДЦК.

Това са все правдоподобни сценарии, но най-малко четири фактора може да тласнат валутния курс долар-евро в другата посока.

Първо, това е ефектът на самия силен долар върху американската икономика и паричната политика. Ако доларът продължава да се покачва, икономическата активност и инфлацията в САЩ ще отслабнат. В този случай Фед вместо повишаване на лихвените проценти по-бързо от очакваното, вероятно ще стане по-миролюбив.

Второ, би трябвало да има сериозни съмнения за това дали азиатските и близкоизточните правителства всъщност ще искат да пренасочат повече резерви в долари, особено ако това означава превръщане на еврото, което те придобиха от 2003 г. насам на загуба и далеч под паритета на покупателната му способност. На много страни им отне десетилетия, за да диверсифицират резервите си далеч от долара поради финансови и геополитически причини. След като САЩ са все по-склонни да използва своя валута като инструмент на дипломацията, Китай, Русия и Саудитска Арабия, например, може да откажат да насочват повече от богатството си в американски ДЦК.

Третият фактор, които предполага, че спадът на еврото спрямо долара може да не продължи дълго е търговският дисбаланс между САЩ и Европа. Разликата е вече голяма – Международният валутен фонд прогнозира дефицит от 484 млрд. долара тази година за САЩ спрямо излишък от 262 млрд. долара за еврозоната, като е почти сигурно, че разликата ще се увеличава, след като еврото поевтиня с 20% спрямо долара от есенната прогноза на МВФ насам.

Изводът е, че стотици милиарди долари капитал ще трябва да се насочват ежегодно от Европа към САЩ, само за да се запази сегашният курс евро-долар. И тъй като трансатлантическият търговски дисбаланс се разширява, все по-големи капиталови потоци ще бъдат необходими, за да продължи еврото да поевтинява. Такива огромни капиталови потоци са напълно възможни, но какво ще ги предизвика?

Този въпрос води към последната и най-важна причина да се очаква спадът на еврото да се обърне или най-малкото да се стабилизира. Въпреки че по-високите лихвени проценти в САЩ ще привлекат някои инвеститори, други ще стоят встрани от долара, ако комбинацията от по-конкурентното евро, огромните парични стимули на ЕЦБ и облекчаването на фискалния натиск във Франция, Италия и Испания генерират реално икономическо възстановяване в Европа. Произтичащият от това глобален капиталов поток към европейски акции, имоти и преки инвестиции – които сега са значително по-евтини от съответните им американски активи – лесно може да превиши инвестициите в парични инструменти и облигации, привлечени от повишаването на лихвените проценти в САЩ.

Какво тогава може да доведе до баланс между противоположните сили, действащи на обменния курс на еврото спрямо долара? Никой не може да каже със сигурност, но едно нещо е ясно: макар печалбите от лихвеня диференциал между еврото и долара да са 1%-2% на година, инвеститорите могат лесно да ги загубят, ако трендът се обърне. Както знаем от десетилетния опит на Япония и Швейцария, продажбата на валута с нисък лихвен процент с цел да се спечели от по-високата доходност в САЩ често струва скъпо.

* Калетски е главен икономист и съпредседател на Gavekal Dragonomics, и председател на Института за ново икономическо мислене. Бивш колумнист на Times of London, международното издание на New York Times и на Financial Times. Автор на книгата „Капитализъм 4.0, Раждането на нова икономика“, която предвиди много от трансформациите в глобалната икономика след последната криза.

Одобряване на платформите за дистанционна търговия на БФБ през 2014 г.

Във връзка с подадени заявления по чл. 14, ал. 1 от част II Правила за членство, на основание чл. 15 ал. 3, Съветът на директорите на Българска фондова борса – София АД, издаде одобрения относно съвместимостта и минималното равнище на функционалността на следните платформи за дистанционна търговия:

 BenchMark BG Trader, организирана от ИП БенчМарк Финанс АД. Датата, от която борсовият член може да ползва платформата по предназначение, бе 21.05.2014 г.;

 Capman Trader организирана от ИП Капман АД. Датата, от която борсовият член може да ползва платформата по предназначение, бе 16.05.2014 г.;

 UG MARKET TRADER организирана от ИП Юг Маркет АД. Датата, от която борсовият член може да ползва платформата по предназначение, бе 28.04.2014 г.;

 SIS Invest 2.0 организирана от ИП София Интернешънъл Секюритиз АД. Датата, от която борсовият член може да ползва платформата по предназначение, бе 28.04.2014 г.;

 КАРОЛ БРОКЕР организирана от ИП Карол АД. Датата, от която борсовият член може да ползва платформата по предназначение, бе 28.04.2014 г.;

 Elana BG Trader организирана от ИП Елана Трейдинг АД. Датата, от която

борсовият член може да ползва платформата по предназначение, бе 22.04.2014 г.;

 EFOCS, организирана от ИП Евро-финанс АД. Датата, от която борсовият член може да ползва платформата по предназначение, бе 22.04.2014 г.;

 DELTA BROKER-TM организирана от ИП ДелтаСток АД. Датата, от която борсовият член може да ползва платформата по предназначение, бе 22.04.2014 г.

Печалбата на Булгартабак се удари в дъното

Последна редакция: 01.04.2015, 17:21

Публикуване: 01.04.2015, 16:49

Автор: Емил Брандийски

Дружеството Булгартабак – холдинг АД е реализирало печалба за 2014г., в размер на 1 735 хил. лв. Липсата на дивиденти срина печалбата до нов историческит минимум. Това е следствие взетите решения на основните дъщерни дружества Благоевград БТ АД, София БТ АД и Плевен -Булгартабак АД, да не разперделят дивидент, става ясно от доклада за дейността. Година по-рано тези дружества му осигуриха приходи от над 80 млн. лв.

Общите приходи в края на 2014г. са 68 662 хил. лв., което е с 50.81 % по-малко спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 15.07 % спрямо предходния период до 66 437 хил.лв.

Нетните приходи от продажби за изминалата година са са в размер на 65 917 хил.лв. и представляват 96.00% от общите приходи. Спрямо 2013 година те се увеличават с 1.84 %.

Към 31 декември 2014г. дружеството показва печалба на акция в размер на 0.24лв.

Данните са от одитираният Баланс/Отчет на дружеството за 2014г.

Собственият капитал на дружеството в края на периода е 95921 хил. лв. , като спрямо 2013г. се е увеличил с 1.84 %.

Обобщена информация за търговията с акции на дружеството на БФБ – София през 2014г.:

Общ брой изтъргувани акции: ( 23826 бр. акции )

Общ брой сделки: ( 833 бр. )

Минимална цена: ( 42.505 лв. )

Максимална цена: ( 110.000 лв. )

Среднопретеглена цена: ( 69.093 лв. за акция. )

*Обобщената информация не обхваща сделки с акции на дружеството сключени на нерегулиран пазар.

Холдингът все още има близо 30% пазарен дял в търговията с тютюневи изделия, определящ лидерството му.

През 2014 г. натуралните обеми на износа на цигари на Булгартабак холдинг АД бележи ръст от близо 10%, се казва в доклада за дейността.

Дивидентите в Европа с най-голям ръст от началото на кризата

1.4.2015 Капитал, Банковият сектор е допринесъл най-много за повишението от 10%

Най-големите компании в Европа са увеличили плащанията си към акционерите с най-високия годишен темп от финансовата криза насам, пише Financial Times. Увеличението на дивидентите се дължи до голяма степен на по-големия принос на банковия сектор. Според данните на изследователската компания Markit обикновените дивиденти, изплатени от фирмите в общоевропейския индекс Eurofirst 300, са достигнали общо 187.3 млрд. евро през миналата година. Това представлява повишение с над 10% спрямо 169 млрд. евро, върнати на инвеститорите през 2013 г. Анализаторите от Markit обаче прогнозират, че темпът на нарастване ще се забави до 7% и около 200 млрд. евро през 2015 г.

Банков сектор

За финансовия сектор повишаването на плащанията към акционерите, което е по-високо от нарастването на печалбите, трябва да помогне за успокояване на опасенията на инвеститорите във връзка със затегнатите регулаторни условия, които правят вложенията в сектора по-малко атрактивни.

Сред европейските компании най-много средства за дивиденти е отделила испанската банка Banco Santander – 7.72 млрд. евро. След нея се нарежда швейцарската група за храни и потребителски продукти Nestlе, която е изплатила на акционерите си 6.62 млрд. евро за миналата година. В общата картина за 2014 г. банките отговарят за над 16% от общия обем на дивидентите в Европа спрямо 13.5% през 2013 г. Това е най-големият дял за банковия сектор след 2010 г.

Компаниите в САЩ също увеличават дивидентите за акционерите си. Общите плащания през 2014 г. са били с 12% по-високи спрямо предходната година. Анализаторите от Markit прогнозират, че през текущата година дивидентните плащания на щатските компании ще нараснат с още 9%. Макар европейските банки да изостават в това отношение от щатските си конкуренти, при тях ръстът на дивидентите е бил двойно по-висок. В Европа банковите дивиденти са нараснали с 32% през миналата година, докато в САЩ – със 17%. В САЩ банковият сектор е допринесъл за 6% от всички изплатени дивиденти.

Дивидент срещу печалба

Средното съотношение между изплащаните дивиденти и нетните печалби на компаниите в Eurofirst 300 през миналата година е достигнало 53% – с 9% повече спрямо 2010 г. Повече от половината компании в индекса са увеличили съотношението на плащаните дивиденти, а около една четвърт са го понижили. Сред последните се нарежда френският производител на автомобили Renault.

На секторно ниво компаниите за комунални услуги остават с най-високо съотношение на плащанията спрямо печалбите – 73%. Това обаче представлява спад спрямо 85% през 2013 г. Според анализатора от Markit Томас Матюсън свиването през 2014 г. е резултат от голямото плащане, направено към акционерите на Veolia през 2013 г., което не е било повторено през следващата година.

След ютилити компаниите по този показател на второ място се нареждат телекомите със съотношение от 65%. Най-голямото пропорционално увеличение през 2014 г. идва от петролните и газови компании. Те са увеличили съотношението на плащанията си с над една пета до 62%, но колапсът на цените на петрола се очаква да окаже натиск върху дивидентите в сектора през тази година.

SOFIX се върна към ръста през март

Акциите на 12 компании в индекса поскъпнаха, като на пет от тях с двуцифрени проценти

Водещият индекс на българския капиталов пазар SOFIX изпрати март с повишение от 5,4% до 514,09 пункта. Това е първият месечен ръст за борсовия измерител от началото на годината. Въпреки това в края на първото тримесечие стойността на показателя остава с 1,5% под тази, с която изпрати 2014 г.

През март преобладаваше оптимизмът. За него допринасят положителното развитие около спорните промени в Закона за земеделските земи, новините от няколко компании за разпределяне на дивиденти и повишените очаквания за финансовите резултати на публичните дружества.

Освен това SOFIX има нов компонент, процедурата за избор на оценител на Българска фондова борса започна, а тримесечието приключи с публикуване на предложения за промени в пенсионната система, които касаят и капиталовия пазар. Акцентът в тях е, че все пак се предвижда запазване на тристълбовия пенсионен модел.

Именно дебатите около измененията в пенсионното дело развълнуваха силно пазарните участници в края на миналата и началото на тази година. Ефектите от предложенията тепърва ще бъдат оценявани.

Факт е, че на 13 март SOFIX затвори над 500 пункта за пръв път от 11 февруари, след като остана под психологическата граница доста дълго време от началото на годината. В момента тенденцията е възходяща, като очакванията са борсата да получи нов тласък, след като се избистрят напълно пенсионните промени.

Но каква е месечната равносметка? Акциите на 12 компании от общо 15, които сформират SOFIX, поскъпват, а на останалите три – поевтиняват, и то минимално. Банковите акции пък повеждат печелившите.

През март най-силно поскъпнаха книжата на Централна кооперативна банка – с цели 16% до 1,18 лв. за брой. От началото на годината акциите на банката увеличават със 7,4% стойността си.

Втори по ръст в цената са акциите на Първа инвестиционна банка. Месечният ръст е в рамките на 15%, а тримесечният – 4,3%, до 2,92 лв. за брой. Като цяло банковият сектор започна обещаващо 2015 г., като само за два месеца спечели малко над 196 млн. лв.

На трета позиция попада Химимпорт АД. Книжата на холдинга поскъпват с 13% до 1,855 лв. за брой. Дружеството е първо по брой сделки през март, второ по оборот и по брой прехвърлени акции.

С най-голям оборот през март е Адванс Терафонд АДСИЦ – 2,132 млн. лв., или с 50% повече от този на Химимпорт. АДСИЦ-ът е втори по брой на сключените сделки. Акциите на дружеството поскъпват с 9% до 2,63 лв., а новините от вчера са, че ще бъде разпределен дивидент от 0,27 лв. на акция за 2014 г.

Общо пет са дружествата, чиито акции поскъпват с двуцифрени стойности през март. Новият компонент на SOFIX – Холдинг Варна, увеличава с 11% стойността на книжата си до 19 лв. за брой. Акциите му поскъпват с най-много от началото на годината – с близо 18 на сто.

С най-много поевтиняват акциите на Неохим – с 2,4% до 40 лв. за брой. През март дружеството е на последно място по брой сделки и прехвърлени акции. В средата на месеца компанията започна ликвидация на дъщерното Неохим Инжинеринг АД.

№

Код

Наименование

Последна цена

Месечно изменение

Изменение от началото на годината

1

CCB

ТБ Централна кооперативна банка АД

1.18

15.69%

7.37%

2

FIB

ТБ Първа Инвестиционна Банка

2.92

14.73%

4.29%

3

CHIM

Химимпорт АД

1.855

12.56%

7.41%

4

EUBG

Еврохолд България АД

0.94

11.77%

-3.09%

От януари до март

Само секторният BGREIT се понижи – с 0,4% до 95,39 пункта.

Загуби или добави от стойността си и …до

КАРЕ

Петко вълков

АП 1606/31.3.2015 Забранява на БДЖ-Товарни превози ЕООД с едноличен собственик Холдинг БДЖ, извършване на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, в.монитор, 3.4.2015 Монитор

"Гиве консулт" ще каже колко струват БДЖ

01.4.2015 г. 11:58 До 29 юни ще бъде готова приватизационната оценка на жп превозвача

Софийската фирма "ГИВЕ Консулт" ЕООД е избрана за изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и оценка на 100 процента от капитала на "БДЖ Товарни превози". Това научи Клуб Z от свои източници в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК).

Срокът за представяне на разработките е до 29 юни. След това има срок от 35 работни дни, в който АПСК трябва да каже дали ги одобрява или не. При добро стечение на обстоятелствата, реално сделката за жп превозвача ще може да започне през август, а офертите може би ще се приемат в ранната есен.

В конкурса за оценител на "БДЖ-Товарни превози" се включиха само две компании. На второ място в процедурата остана адвокатската кантора "Попов и партньори", уточниха от приватизационната агенция.

В процедурата можеха да участват кантори с поне четирима правоспособни юристи с опит в търговското право, облигационното право, вещното право и приватизацията. Поне един от екипа трябва да е работил в областта на международното частно право и/или публичното право. Освен това кандидатите трябва да са вписани в Публичния регистър на Камарата на независимите оценители в България.

Друго изискване към участниците в процедурата е да притежават опит през последните десет години в изготвянето на анализи на правното състояние, информационни меморандуми и приватизационни оценки на търговски дружества, като на поне едно от тях балансовата стойност на активите да надвишава 40 милиона лева.

Нетната загуба на "БДЖ-Товарни превози" за миналата година е 20,908 милиона лева. Приходите на компанията за 2014 година са паднали на 132,017 милиона лева, докато година по-рано са били 138,246 милиона лева.

Обемите на превозваните товари също отбелязват нов антирекорд. Превозени са едва 8,658 милиона тона. През недалечната 2007 г. предприятието возеше над 20 милиона тона.

В същото време дълговете на "БДЖ-Товарни превози" продължават да нарастват.През миналата година те са достигнали 114,007 милиона лева, докато за 2013 г. са били 111,725 милиона лева.

Естествено намалява и собственият капитал на държавното дружество. От 79,308 милиона лева за 2013 година, само за 12 месеца той пада на 53,844 милиона лева.Именно собственият капитал е основният критерий, по който се определя реалната стойност на една компания при продажба.

От началото на годината ситуацията се влоши допълнително. В момента частните жп превозвачи мачкат "БДЖ-Товарни превози" на всички фронтове. Техният пазарен дял вече е около 60 на сто, докато към края на миналата година се побираха само в 40%.

"В момента има небивал ръст на транзитния жп трафик, но заради неадекватното си управление само гледат мача отстрани", коментира водещ жп специалист пред Клуб Z.

В същото време, колкото и странно да изглежда на база на резултатите на компанията, според източници на медията ни, все още има интерес към покупката "БДЖ-Товарни превози" и то от стратегически инвеститор. Компанията, готова да купи железницата е румънската "Груп Феровиар Ромън", която притежава най-голямата частна жп компания у нас "Българска железопътна компания" (БЖК). Според информацията на Клуб Z румънците са готови да купят жп превозвача, ако бъдат решени въпросите около дълговете на компанията и ако се намери решение за това как да бъде съкращаван персонала в компанията. Според жп специалисти от 3700 души персонал в БДЖ след приватизацията ще трябва да бъдат освободени поне половината.

